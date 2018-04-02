Сегодня 02 апреля 2018 года, 14:47

Самой популярной юрисдикцией для структурирования бизнеса в Украине остается Кипр, констатирует Д.Майстренко, партнер Pavlenko Legal Group

«Структурирование бизнеса. Обзор юрисдикций» — такой была тема второй лекции сегодняшнего модуля Школы корпоративного права и M&A Legal High School, которую раскрыл партнер Pavlenko Legal Group Денис Майстренко.

В начале своей лекции спикер акцентировал внимание на вопросах, на которые необходимо ответить перед созданием иностранной компании или группы компаний, выделив пять ключевых. Первый — «Какова цель создания структуры? Торговля? Холдинг? Наследство? Продажа? Финансирование?». Второй — «Какие требования к компании/структуре в целом?». Третий — «От каких видов деятельности и от каких клиентов будут поступать доходы, на какие нужды будут осуществляться расходы?». Четвертый — «Сколько владельцев компании?». Пятый — «В каких банках планируется открывать банковские счета?».

Денис Майстренко констатировал: самой популярной юрисдикцией для украинского бизнеса был и остается Кипр. В числе главных преимуществ данной юрисдикции — самый низкий в Европе налог на прибыль — 12,5%, а также наличие IP Box — это специальный льготный налоговый режим в отношении объектов права интеллектуальной собственности. В соответствии с этим режимом в отношении некоторых IP-продуктов позволяется существенный налоговый вычет, который понижает эффективную ставку налогообложения (например, на Кипре — 2,5%). Как подчеркивалось, сегодня для использования режима IP Box необходимо продемонстрировать связь между расходами на разработку и доходом, полученным от объекта IP.

Лектор также детально проанализировал другие юрисдикции с точки зрения структурирования бизнеса и особенностей требований иностранных государств, такие как Великобритания (формы организации компаний «Limited», «LLP» и «LP»), Швейцария («AG» и «GmbH»), Люксембург («SA» и «SARL»). Кроме того, Денис Майстренко рассказал о влиянии трансфертного ценообразования на действующие структуры и об особенностях открытия и работы банковских счетов. По его прогнозам, традиция поиска национальными компаниями иностранных юрисдикций с целью «уйти от налогообложения» через два-три года отомрет. «Холдинги за границей будут создаваться исключительно для привлечения инвестирования, более эффективного управления и создания новых офисов», — предполагает эксперт.