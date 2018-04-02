Сегодня 02 апреля 2018 года, 14:47

ВС: исключительное представительство юрлиц адвокатами не нарушает право свободного выбора защитника

Большая палата Верховного Суда не нашла нарушений права на доступ к суду и оснований для отмены отказа в принятии Высшим хозяйственным судом Украины кассационной жалобы, подписанной лицом, не имеющим права на занятие адвокатской деятельностью.

В частности, в заявлении в Верховный Суд лицо ссылалось на не одинаковую практику ВХСУ по вопросу подтверждения полномочий представителя юридического лица, подавшего кассационную жалобу, утверждая, что ограничение возможности представления интересов юридического лица штатными юрисконсультами или руководителем по доверенности ограничивает конституционное право на свободный выбор защитника в понимании решения Конституционного Суда Украины от 16 ноября 2000 года №13-рп/2000.

ВС, ссылаясь на практику Европейского суда по правам человека и исходя из новых конституционных норм, установил, что нарушения прав в этом случае нет, а нормы процессуального права применены судом кассационной инстанции верно.

В частности, Верховный Суд сделал правовой вывод: «Реализация права на обращение с кассационной жалобой является процессуальным действием в суде, которое осуществляется либо самим лицом в порядке самопредставительства, либо его процессуальным представителем.

Более подробно об аргументации выводов Верховного Суда читайте в следующем номере газеты «Юридическая практика».