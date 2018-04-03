Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 03 апреля 2018 года, 11:17

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Лучше пройти проверку добровольно, чем сопротивляться, — премьер о проверках ГСЧС

03 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал владельцев общественных заведений сотрудничать с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям в рамках проводимой решению правительства кампании по проверке выполнения требований общественной безопасности. Об этом глава правительства сказал в эфире одного из телеканалов, передает сайт КМУ.

«Ко мне поступает информация, что определенные сети не допускают контролеров. Хочу, чтобы все услышали: не играйте с безопасностью людей. Лучше пройти проверку добровольно, чем сопротивляться», — заявил Владимир Гройсман.

При этом он в очередной раз напомнил, что проверки — это не попытка давить на бизнес. Это инструмент ликвидации угроз здоровью и жизни людей.

«К бизнесу нужно относиться с уважением. Если есть проблемы — выявлять их, давать время на то, чтобы быстро ликвидировать. Нам нужны не штрафы. Нам нужна безопасность. Я не хочу создавать условия давления, меня интересует ликвидация любых угроз безопасности граждан. Но если кто-то будет игнорировать наши требования, будем жестко реагировать», — отметил глава правительства.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 13 (1057) от 27/03/18 Свежий номер

Защита бизнеса

№ 13 (1057)
Зарубежная практика

Персональная охрана

Отрасли практики

Емкость банка

Судебная практика

Круг да около

Тема номера:

Трастовый фон

Архив голосованийVox Populi

100 дней работы Верховного Суда показали:

первые положительные результаты судебной реформы;

недостатки в организационных вопросах, которые могут повлиять в том числе и на единство судебной практики;

пока еще рано говорить о каких-либо результатах.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
Пресс-релизы

«Человек года – 2017»: час открытий и откровений

Міжнародна конференція з комплаєнсу відбудеться у Львові

VIII Всеукраинская школа по морскому праву

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом