Сегодня 03 апреля 2018 года, 11:17

Лучше пройти проверку добровольно, чем сопротивляться, — премьер о проверках ГСЧС

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал владельцев общественных заведений сотрудничать с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям в рамках проводимой решению правительства кампании по проверке выполнения требований общественной безопасности. Об этом глава правительства сказал в эфире одного из телеканалов, передает сайт КМУ.

«Ко мне поступает информация, что определенные сети не допускают контролеров. Хочу, чтобы все услышали: не играйте с безопасностью людей. Лучше пройти проверку добровольно, чем сопротивляться», — заявил Владимир Гройсман.

При этом он в очередной раз напомнил, что проверки — это не попытка давить на бизнес. Это инструмент ликвидации угроз здоровью и жизни людей.

«К бизнесу нужно относиться с уважением. Если есть проблемы — выявлять их, давать время на то, чтобы быстро ликвидировать. Нам нужны не штрафы. Нам нужна безопасность. Я не хочу создавать условия давления, меня интересует ликвидация любых угроз безопасности граждан. Но если кто-то будет игнорировать наши требования, будем жестко реагировать», — отметил глава правительства.