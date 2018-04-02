Сегодня 02 апреля 2018 года, 18:12

Производство в отношении Н.Холодницкого не повлияет на сотрудничество между НАБУ и САП — заявление

Национальное антикоррупционное бюро Украины предоставило разъяснения о проведении расследования в отношении заместителя Генерального прокурора – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Текст доступен на сайте НАБУ.

«Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины в составе общей группы со следователями Генеральной прокуратуры Украины определенный период времени осуществляли следственные действия в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного ГПУ по фактам возможного совершения правонарушений руководителем САП», — отмечается в сообщении для СМИ.

С учетом данных, полученных в результате санкционированных судом негласных следственных действий, есть основания считать, что в действиях руководителя САП могут усматриваться признаки для привлечения его к уголовной и дисциплинарной ответственности. Также указывается, что 30 марта 2018 года директор НАБУ Артем Сытник направил соответствующую жалобу в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП).

«Обнаруженные признаки возможных дисциплинарных проступков и нарушений в действиях управляющего САП никоим образом не характеризуют работу возглавляемого им органа. Поэтому, подчеркиваем, ситуация, которая сложилась вокруг руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, не прекращает сотрудничество детективов с процессуальными руководителями по уголовным производствам, которые расследует НАБУ. Напоминаем, что сейчас в работе детективов НАБУ находятся около 500 дел, процессуальное руководство в которых осуществляется прокурорами САП», — резюмируется в сообщении Нацбюро.