Сегодня 03 апреля 2018 года, 09:35

Россия будет судиться в США из-за изъятой госсобственности

Россия готовится опротестовать в американском суде изъятие своей дипломатической собственности в США. Речь идет о резиденциях в Мэриленде и на Лонг-Айленде в Нью-Йорке, конфискованных по решению экс-президента Барака Обамы в декабре 2016 года. Обе использовались для отдыха дипломатов РФ, передает Pravo.ru.

Российские власти считают, что США нарушили положения Венской конвенции о неприкосновенности дипломатической собственности, пишут «Известия». Как заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, подготовка иска находится в продвинутой стадии. По словам чиновника, Россия хочет «использовать возможности американской судебной системы, которая всегда позиционировалась как абсолютно независимая от других ветвей власти, чтобы попробовать доказать очевидное». Иной исход «добавит нам аргументов для того, чтобы фиксировать фундаментальнейшее отклонение США как субъекта международного права от общепринятых норм поведения», подчеркнул г-н Рябков.

В деле примут участие американские адвокаты, говорит экс-посол РФ в США, член Совета Федерации Сергей Кисляк. Отстаивание интересов в американском правовом поле требует тщательной подготовки, включая консультации местных специалистов, поясняет он: «Если вы хотите что-то решить в американском суде, без привлечения американской экспертизы это вряд ли будет продуктивно». Дипломатические источники утверждают, что одна из юрфирм из США уже привлечена к формированию исковых документов.

Россия в течение длительного времени пыталась урегулировать конфликт, воздерживаясь как от судебных тяжб, так и от зеркальных мер (помимо изъятия госсобственности были высланы 35 российских дипломатов), поскольку в Вашингтоне как раз сменилась власть. Однако надежды на Дональда Трампа не оправдались, и летом 2017 года Москва обязала США сократить число дипломатов в РФ до 455 человек, а также приостановила использование американским посольством нескольких объектов, включая дачу в Серебряном Бору. В ответ американская сторона закрыла генконсульство РФ в Сан-Франциско и российские торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке. После этого Владимир Путин поручил МИД проверить, «как работает хваленая американская судебная система».