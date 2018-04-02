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НАБУ: судья хозсуда Харьковской области уклонялась от вручения уведомления о подозрении, выключив мобильный

02 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

21 марта 2018 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины по поручению руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили судье хозяйственного суда Харьковской области о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 364 («Злоупотребление властью или служебным положением») и частью 1 статьи 375 («Постановление судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления») Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточняется на сайте НАБУ, поскольку в течение дня судья уклонялась от вручения уведомления о подозрении (выключила мобильный телефон и не явилась на работу), оно было направлено по почте по месту жительства, а также вручено администрации по месту работы.

По версии следствия, судья приняла в хозяйственном деле незаконное решение. В частности, обязала ПАО «Укргаздобыча» (100% собственность государства) передать в пользу частного общества природный газ, предварительно арестованный постановлениями следственного судьи в уголовном производстве Национального бюро (так называемое газовое дело).

Детективы установили ряд других нарушений при рассмотрении указанного хозяйственного дела. Так, решение о передаче арестованного природного газа частному обществу судья приняла на основании рассмотрения встречного искового заявления от частного общества. По мнению следствия, рассмотрение встречного иска происходило в условиях, когда указанное общество не уплатило судебный сбор, в результате чего государственный бюджет недополучил более 200 тыс. грн.

По данным следствия, в пределах этого же хозяйственного дела судья удовлетворила ходатайство представителя частного общества: уменьшила размер пени, подлежащей взысканию с ООО по основному иску, и отсрочила на один год исполнение решения о взыскании более 3 млн грн долга в пользу ПАО «Укргаздобыча». Причем никаких доказательств в обоснование такого ходатайства при рассмотрении дела суду предоставлено не было.

В дальнейшем указанное решение судьи Хозяйственного суда Харьковской области было отменено постановлением Харьковского апелляционного хозяйственного суда.

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