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Минфин обещает новые сервисы в рамках проекта «Налоги Просто»

02 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Министерство финансов Украины начинает реализацию проекта «Налоги Просто», цель которого — упростить администрирование налогов и подачу налоговой отчетности для плательщиков. 28 марта 2018 года в Министерстве состоялось первое заседание рабочей группы по упрощению налогового администрирования. В нем приняли участие советник министра финансов Яна Бугримова, представители бизнеса, ГФС и эксперты, передает сайт Минфина.

На первом заседании рабочей группы обсудили формат дальнейшей работы, а также круг вопросов, работа над которыми будет продолжаться в формате подгрупп, в частности, вопрос упрощения налоговой отчетности по налогу на прибыль, налогу на добавленную стоимость, налогу на доходы физических лиц, акцизному налогу, по трансфертному ценообразованию.

Кроме того, участники встречи согласились, что важным является расширение сервисов для налогоплательщиков, которые упростят и ускорят процесс составления и представления отчетности.

Минфин и ГФС будут работать над внедрением сервиса по «предварительному заполнению» налоговых деклараций, который позволит минимизировать количество ошибок при заполнении деклараций и значительно сократить затраты времени налогоплательщиков

Как известно, Украина занимает 159-е место среди 190 стран по количеству времени, затрачиваемого бизнесом на подготовку налоговой отчетности, по рейтингу Paying Taxes 2018.

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