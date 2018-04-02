Сегодня 02 апреля 2018 года, 16:30

Истец отозвал иск к Минюсту о запрете Партии регионов

Состоялось судебное заседание по делу по иску одной из общественных организаций к Министерству юстиции Украины о запрете Партии регионов. «В судебном заседании Окружной административный суд города Киева рассмотрел ходатайство истца об отзыве административного иска. После выхода из совещательной комнаты суд огласил решение — оставить без рассмотрения административный иск общественной организации «Всеукраинское бюро расследования» к Министерству юстиции Украины, третье лицо — политическая партия «Партия регионов», — отметил судья Окружного административного суда города Киева Владимир Келеберда.

Об этом сообщила пресс-служба ОАС Киева.

Как известно, истец просил суд признать противоправным бездействие Минюста, выраженное в отказе от обращения в Окружной административный суд города Киева о запрете деятельности политической партии «Партия регионов». Также истец просил суд обязать Минюст обратиться в суд о запрете деятельности на территории Украины Партии регионов и отменить государственную регистрацию этой партии.