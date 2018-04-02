Сегодня 02 апреля 2018 года, 16:30

Эксперты указали, какие риски обнаружили в проекте закона о концессии

Одно из направлений, на которое неоднократно обращало внимание Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ), — государственно-частное партнерство и возможность заключения концессионных договоров в определенных сферах. Напомним, что профильный закон о концессиях был принят еще в 1999 году. Сегодня правительство предлагает парламенту принять новый документ, соответствующий мировым стандартам. Речь идет о проекте закона Украины о концессии № 8125.

«Настоящий Закон определяет правовые, финансовые и организационные основы реализации проектов на условиях концессии с целью модернизации инфраструктуры и повышения качества общественно значимых услуг», — говорится в преамбуле к документу.

В пояснительной записке в основном речь идет о гармонизации концессионного законодательства и законодательства о государственно-частном партнерстве. К слову, отмечается, что в Украине ни один масштабный проект на условиях концессии не был реализован.

Примечательно, что сам законопроект определяет понятие концессии как форму государственно-частного партнерства. В частности, это форма, которая заключается в предоставлении концессиедателем концессионеру права на создание, строительство или управление объектом концессии. Кроме того, под этим понятием подразумевается и передача концессионеру большей части операционного риска, в том числе риска спроса или риска предложения.

Законопроектом также вводится норма, в соответствии с которой положения Закона Украины «О государственно-частном партнерстве» не применяются к регулированию отношений концессии, кроме случаев, определенных настоящим Законом.

Установлен перечень проектов, к которым нормы закона не будут применяться.

Статьей 6 законопроекта предусмотрено, что выбор концессионера происходит путем проведения концессионного конкурса или по результатам прямых переговоров.

Примечательно, что Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады Украины раскритиковало данное положение документа, указав, что такие нормы содержат коррупционные риски. В частности, отмечается, что применение прямых переговоров «не способствует прозрачности концессионной деятельности. Особенно это касается предусмотренного в статье 22 законопроекта порядка заключения концессионного договора путем проведения прямых переговоров с арендатором государственного имущества. Предложения данной статьи ведут к возможности преобразования арендатора государственного имущества в концессионера вне всякого конкурса. Считаем, что договор концессии объекта государственной собственности целесообразно заключать только после выполнения договора аренды на этот объект по результатам конкурса среди претендентов, желающих стать концессионерами».

Установлены документом и особенности регулирования для различных видов концессии, в том числе концессии на рынках, находящихся в состоянии естественной монополии, и концессии на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог.

Более детально о законопроекте читайте в статье «Партнерские соотношения» в свежем номере «ЮП».