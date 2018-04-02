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Районные ГНИ теряют статус юридического лица — Минфин

02 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Государственные налоговые инспекции в районах, городах (кроме г.Киева), районах в городах, объединенные государственные налоговые инспекции теряют статус юридических лиц и присоединяются к главным управлениям Государственной фискальной службы в регионах. Такое решение Кабинет Министров Украины утвердил постановлением «О реформировании некоторых территориальных органов Государственной фискальной службы» 28 марта 2018 года. Об этом сообщается на сайте Минфина.

Таким образом, завершается процесс перехода функций аудита и работы с долгом на областной уровень, начатый с принятием Закона Украины №1797 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине». Районные налоговые инспекции фактически превращаются в центры обслуживания плательщиков.

«Ликвидация районных органов ГФС — это первый этап структурной реорганизации ГФС. Это позволит областям эффективнее выполнять основные функции ГФС, такие как аудит и работа с долгом, а районам — сосредоточиться на обслуживании плательщиков. Следующий шаг структурной реорганизации ГФС — создание единого юридического лица в налоговом направлении ГФС», — отметил министр финансов Александр Данилюк.

После внедрения данной инициативы планируется создание единого юрлица на уровне налогового блока ГФС.

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