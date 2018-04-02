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«ПриватБанк» подал иск к PricewaterhouseCoopers в районный суд Никосии

«ПриватБанк» сообщил, что в пятницу, 30 марта 2018 года, он подал судебный иск к PricewaterhouseCoopers (Кипр) и аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (Украина) в районный суд Никосии (Кипр), передает FinClub.

Сумма искового заявления составляет 3 млрд долларов США в качестве возмещения убытков, которые, как считает ПАО «ПриватБанк», были понесены им в результате серьезных и значительных нарушений со стороны исполнения PwC своих обязанностей, прежде всего обязанностей при проверке финансовой отчетности «ПриватБанка» за отчетные периоды, заканчивающиеся 31 декабря 2013 года, 31 декабря 2014 года и 31 декабря 2015 года.

«После подачи судебного иска к бывшим владельцам банка в Высокий суд Лондона в декабре 2017 года исковое заявление против PwC представляет собой следующий важный шаг, предпринятый «ПриватБанком» по возмещению соответствующей компенсации за огромные убытки, бремя от которых до сих пор в значительной степени влияет на экономику Украины», — заявили в банке.

«ПриватБанк» поручил международной юридической фирме Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan (Великобритания) совместно с кипрскими юридическими фирмами Antis Triantafyllides & Sons и Chrysses Demetriades & Co. представлять его интересы в ходе судебных разбирательств с PwC.

«Подача иска к PwC является логичным и необходимым шагом, учитывая большую ответственность PwC по проверке финансовой отчетности банка. Абсолютная неспособность PwC выявить в банке операции мошенничества на протяжении многих лет привела к тому, что практически весь корпоративный кредитный портфель банка не обслуживается и не имеет соответствующего залогового обеспечения. Теперь кипрский суд будет принимать решение в отношении PwC в установленном порядке», — заявил председатель правления «ПриватБанка» Петр Крумханзл.

Как сообщал FinClub, Нацбанк 20 июля 2017 года исключил ООО «ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)», 30% которого принадлежит голландскому PwC, из Реестра аудиторских фирм, имеющих право на проведение аудиторских проверок банков. Тогда компания PwC не исключала, что подаст в суд на Нацбанк, который лишил ее права проводить аудит украинских банков.

Но украинская «дочка» аудитора только в январе 2018 года подала в суд на НБУ, поскольку не признала свою вину в сокрытии реальной ситуации в «ПриватБанке».