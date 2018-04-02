Сегодня 02 апреля 2018 года, 14:47

Судьи отказывают в открытии производств по жалобам о необоснованности подозрения — адвокат Юрий Жовтан

Юрий Жовтан

После внесения изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины на основании Закона Украины от 3 октября 2017 года №2147-VIII, вступивших в силу 16 марта 2018 года, возникло множество споров и разногласий относительно того, насколько они будут полезны и эффективны. Мнения практикующих специалистов в области права разделились. При этом среди новелл УПК каждый, будь то судья, адвокат или прокурор, находит для себя как положительные, так и отрицательные изменения. В связи с чем не хотелось бы делать поспешных выводов и критиковать изменения, однако все же необходимо проанализировать несколько актуальных вопросов, с которыми на сегодняшний день столкнулось большинство практикующих юристов.

Одним из существенных изменений является дополнение части 1 статьи 303 УПК Украины пунктом 10, предусматривающим возможность обжалования сообщения о подозрении. Это новшество существенно усилит состязательность в уголовном процессе, так как у стороны защиты появилась возможность доказать необоснованность подозрения в суде на стадии досудебного расследования. Ранее по этому поводу возникало множество споров, хотя при избрании меры пресечения суд и должен был проверить обоснованность подозрения, но фактически следственный судья был лишен возможности отказа в избрании меры пресечения на этих основаниях, так как отменить сообщение о подозрении не имел права. Сейчас, имея на руках сообщение о подозрении, сторона защиты, принимая во внимание необоснованность врученного подозрения, может обратиться к следственному судье и отменить такое подозрение. На данный момент имеются расхождения с мнением суда относительно применения этого новшества к сообщенным подозрениям до 16 марта 2018 года. Как показала практика, следственные судьи отказывают в открытии производства по жалобам в порядке статьи 303 КПК Украины на том основании, что сообщение о подозрении было вручено до 16 марта 2018 года, то есть до даты вступления изменений в законную силу. Однако данное мнение суда ошибочно, и следственные судьи, принимая подобные решения, не предоставляют возможности стороне защиты обосновать свою позицию относительно данного вопроса. Хочу отметить, что с указанным мнением суда я категорически не согласен, так как нормы заключительных положений Закона №2147-VIII, запрещающие обратное действие во времени принятых в УПК изменений, не соответствуют положениям статьи 5 УПК Украины и указывают на обязательность применения действующего процессуального закона на момент начала выполнения действия или принятия решения.

Необоснованно и применение пункта 4 параграфа 2 заключительных положений Закона №2147-VIII, а также легитимность дальнейшего применения УПК Украины в редакции до 16 марта 2018 года, утратившего актуальность с момента вступления в силу нововведений.

Кроме того, в такой ситуации можно с уверенностью ссылаться на часть 6 статьи 9 УПК, согласно которой в случаях неоднозначного или противоречивого регулирования вопросов уголовного судопроизводства преимущество имеют общие принципы уголовного производства, среди которых, в частности, принцип законности и приоритет положений УПК Украины перед другими законами.

Следует также обратить внимание на то, что Законом №2147-VIII были внесены изменения в статьи 132, 184, 234 УПК Украины. Данные изменения предусматривают, что ходатайства о применении мер обеспечения уголовного производства, проведения обыска или избрании меры пресечения рассматриваются следственными судьями местного суда, в пределах территориальной юрисдикции которого находится (зарегистрирован) орган досудебного расследования как юридическое лицо. Таким образом, с введением в действие изменений в УПК в соответствии с Законом № 2147-VIII возникла ситуация, при которой следователи всех следственных подразделений главных управлений Национальной полиции обязаны обращаться с ходатайствами о применении мер обеспечения уголовного производства только в один суд, находящийся по месту расположения ГУНП в отдельной области, что приведет к неоправданной трате времени следователем на получение указанных определений и значительно увеличит нагрузку на следственных судей местного суда, в пределах территориальной юрисдикции которого находится (зарегистрировано) соответствующее ГУНП как юридическое лицо. Данные изменения значительно усложнили работу органов досудебного расследования в части осуществления быстрого, полного и беспристрастного расследования, а также значительно увеличили нагрузку на следственных судей местного суда, в пределах территориальной юрисдикции которого находится (зарегистрировано) соответствующее ГУНП как юридическое лицо. В свою очередь, проект Закона о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно уточнения некоторых положений №8151 от 16 марта 2018 года устраняет вышеуказанные проблемы.

Учитывая изложенное, именно мы, практикующие специалисты в области права, путем применения закона на практике и доводим закон до совершенства, однако это колоссальный труд, которым будут пользоваться в том числе и наши последователи.

Юрий Жовтан, адвокат, партнер АО Barristers