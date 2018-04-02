Сегодня 02 апреля 2018 года, 13:05

Об основных принципах структурирования бизнеса слушателям LHS рассказал партнер Spenser & Kauffmann Николай Лихачев

Нынешняя неделя в Legal High School посвящена проблематике структурирования бизнеса. Сегодняшний модуль Школы корпоративного права и M&A открыла лекция партнера, руководителя практики банковского и финансового права Spenser & Kauffmann Николая Лихачева, который рассказал об основных принципах структурирования бизнеса.

«Структурирование бизнеса — это построение структуры компании таким образом, чтобы она соответствовала требованиям и ожиданиям, прежде всего клиента, и была направлена на решение определенной задачи. Например, защита бизнеса, эффективное налоговое планирование, привлечение иностранных инвестиций и т.д.», — пояснил лектор. Как отмечалось, сегодня в мировой практике прослеживается тенденция к деофшоризации, целями которой является усиление прозрачности офшоров, выявление их реальных бенефициаров, расширение сотрудничества оффшоров в сфере обмена финансовой и налоговой информацией с властями государств, «фактического резидентства бенефициаров». Одним из средств достижения деофшоризации является Base Erosion and Profit Shifting (BEPS): на сегодняшний день к BEPS присоединились 94 государства, в том числе Украина (с 1 января 2017 года).

Николай Лихачев акцентировал внимание на Multilateral instrument for BEPS tax treaty measures. Соответствующее соглашение было разработано с целью имплементации результатов BEPS более чем в 2000 международных договорах по всему миру. Оно имплементирует минимальные стандарты для предотвращения злоупотребления договорами в сфере налогообложения и улучшает механизмы разрешения споров. Соглашение также позволяет правительствам разных государств усилить их договоры в сфере налогообложения различными механизмами, разработанными ОЭСР / G20 BEPS Project.

Говоря о реализации Украиной плана ВЕPS, которая осуществляется в двух основных направлениях (борьба с налоговыми злоупотреблениями и избежание злоупотреблений при применении DTT), лектор обратил внимание на Протокол о внесении изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения между Украиной и Нидерландами. Ожидается, что Протокол вступит в силу не ранее начала следующего года при условии проведения сторонами необходимых ратификационных процедур. Кроме того, Николай Лихачев рассказал о проекте закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты относительно критериев определения лиц с высокими доходами», который был разработан Министерством финансов Украины и опубликован на официальном сайте ведомства 2 января 2018 года для обсуждения. Указанной законодательной инициативой, в частности, предусматривается введение критериев определения физических лиц с высокими доходами, доступ Государственной фискальной службы (ГФС) к информации о банковских счетах, а также расширение информации, которая будет предоставляться банками органам ГФС.

Лектор LHS проанализировал вопросы структурирования украинского бизнеса в международном масштабе. Постановлением правления НБУ от 1 марта 2018 года №19 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины» было снято ограничение на покупку и перечисление иностранной валюты с целью возвращения за границу дивидендов по корпоративным правам/акциям за период до 2017 года включительно, проинформировал спикер. Николай Лихачев также продемонстрировал модель оптимальной холдинговой структуры для репатриации дивидендов.