Сегодня 02 апреля 2018 года, 13:05

АМКУ предоставил рекомендации двум министерствам в связи с ситуацией на рынке лекарств

30 марта 2018 года на заседании Антимонопольного комитета Украины приняты обязательные для рассмотрения рекомендации Министерству здравоохранения и Министерству экономического развития и торговли Украины об осуществлении мероприятий, направленных на развитие конкуренции, предотвращение нарушений законодательства о защите экономической конкуренции. Об этом сообщает сайт АМКУ.

Антимонопольный комитет Украины рекомендовал Минздраву и МЭРТ с целью формирования конкурентной среды на рынках лекарственных средств при проведении публичных закупок, принять меры по усовершенствованию порядка определения предмета закупки лекарственных средств, в частности, путем разработки совместных методических рекомендаций/методологических разъяснений и/или внесения изменений в Порядок определения предмета закупки.

По информации государственного уполномоченного Комитета Светланы Панаиотиди, основаниями для предоставления рекомендаций стали жалобы, поступающие в постоянно действующую административную коллегию АМКУ по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок как в орган обжалования, относительно дискриминационных условий тендерной документации об объединении в одном лоте большого количества лекарственных средств, а также обращение Американской торговой палаты в Украине и ОО «Центр противодействия коррупции».