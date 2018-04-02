Сегодня 02 апреля 2018 года, 14:47

Порядок обращения взыскания на ипотечное имущество трактуется неоднозначно, несмотря на ясную теоретическую базу

В связи с неисполнением заемщиком обязательств по кредитному договору АО «Ощадбанк» использовало право на удовлетворение своих требований за счет заложенного имущества и обратило взыскание на предмет ипотеки по ипотечному договору путем совершения нотариусом исполнительной надписи на ипотечном договоре. В рамках исполнительного производства предмет ипотеки описали и наложили арест, провели его оценку и в соответствии с Законом Украины «Об исполнительном производстве» и Законом Украины «Об ипотеке» передали государственному предприятию «СЕТАМ» для реализации на электронных торгах.

Публичные торги по продаже принадлежащего должнику недвижимого имущества, находившегося в ипотеке АО «Ощадбанк», были признаны несостоявшимися из-за отсутствия допущенных участников, банком в порядке части 1 статьи 49 Закона Украины «Об ипотеке», был приобретен предмет ипотеки путем зачета своих обеспеченных требований в счет цены недвижимого имущества.

Должник – Tactical business LLP — обратился в Хозяйственный суд г.Киева с иском к АО «Ощадбанк» о взыскании денежных средств. Исковые требования обоснованы тем, что, реализуя права ипотекодержателя по ипотечному договору, банк приобрел право собственности на предмет ипотеки, в связи с чем у банка возникла обязанность в силу предписаний статьи 37 Закона возместить превышение 90% стоимости такого имущества над размером обеспеченных им требований, право на получение которого было приобретено истцом на основании заключенного с ООО «ТЛК» Арктика» договора об уступке права требования от 26 мая 2017 года.

Спорный вопрос возник в контексте применения установленной процедуры обращения взыскания на предмет ипотеки требований одной из двух статей закона: либо статьи 37 Закона, либо статьи 49.

Правоотношения, урегулированные статьей 37 Закона, и правоотношения, урегулированные статьей 49 Закона, не являются подобными. Следовательно, предписание части 3 статьи 37 Закона о возмещении ипотекодателю превышение 90% стоимости предмета ипотеки над размером обеспеченных ипотекой требований ипотекодержателя может иметь место только в случае обращения взыскания на предмет ипотеки на основании договора, заключение которого предусмотрено в этой статье.

Поэтому частичное заимствование элементов механизма обращения взыскания на имущество, закрепленных соответствующими статьями законодательного акта (правило возмещения 90%), является ошибочным.

Однако решением Хозсуда г.Киева от 9 ноября 2017 года по делу №910/100059/17 исковые требования должника к АО «Ощадбанк» о взыскании денежных средств в размере 124 329 937 грн были удовлетворены.

Подробнее о проблеме обращения взыскания на ипотечное имущество читайте в статье Анатолия Кострубы, профессора кафедры гражданского права учебно-научного юридического института ГВУЗ «Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника», члена научно-консультативного совета при Верховном Суде, доцента, д.ю.н., в свежем номере «ЮП» от 3 апреля 2018 года.