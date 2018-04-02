Нужно сделать зависимым госзаказ университета в магистратуру по специальности «Право» от результатов профильного ВНО, а также ввести экзамен при завершении бакалавриата, реализовав итоговую государственную аттестацию в форме единого профессионального вступительного экзамена (ЕПВЭ). Такие предложения к обсуждению внесла министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время презентации аналитического исследования ОБСЕ «Состояние юридического образования в Украине», передает сайт КМУ.
В представленном документе проанализировано состояние юридического образования в Украине через оценку качества образовательной услуги, предоставляемой вузами, и качества полученных выпускниками компетенций, проанализированы данные вступительных кампаний в магистратуру и на юридический бакалавриат. Ключевыми данными для исследования послужили, в частности, результаты ЕПВЭ в форме ВНО в магистратуру по специальности 081 «Право» в 2017 году.
«В 2016 году МОН инициировало проведение пилотного проекта — внешнего независимого экзамена для поступления на магистратуру по «Праву», а в 2017 году — распространила эту процедуру на все вузы, которые готовят юристов. Благодаря этому мы получили не только прививки от коррупции при поступлении в магистратуру, но и хороший инструмент проверки знаний. Сейчас мы впервые получили обоснованные результаты, которые дают возможность одной линейкой измерить знания выпускников бакалавров, стремившихся стать магистрами, и смогли сделать углубленное исследование этих результатов», — рассказала Лилия Гриневич.
По ее словам, очень не хватало качественных исследований, на которые можно было бы опереться. «И в этом смысле мы получили просто клад. Извините, но многие решения будут непопулярными, и часто они будут вызывать возмущение сообществ. Но когда эти изменения справедливы, когда они основываются на конкретных данных, то и вызывают меньшее сопротивление: каждый может убедиться в справедливости таких решений», — подчеркнула министр.
Предполагается, что предложения помогут повысить качество правового образования и сконцентрировать государственный заказ в лучших университетах.
«Результаты этого исследования дают нам основания делать следующее. Во-первых, отреагировать на формирование государственного заказа на магистратуру по «Праву». Чем мы сейчас руководствуемся во время распределения государственного заказа на магистратуру? Потребностями университетов. И в связи с этим давайте на следующий год среди критериев распределения госзаказа на юридическое образование возьмем за основу результаты этого исследования», — предложила Лилия Гриневич.
Следующий вопрос — это соответствие предоставляемых выпускникам-бакалаврам «красных» дипломов реальным знаниям студентов. «У нас была подобная история с золотыми медалями школ, пока ВНО после завершения школы не стало частью государственной итоговой аттестации. Ситуация выровнялась. Сейчас золотые медалисты — это те, кто хорошо сдает ВНО», — подчеркнула министр.
Она также выделила проблему результатов по тестированию на критическое мышление в классических университетах, когда, по данным исследования, их лучшие студенты показали очень низкие результаты.
Также, по мнению министра, система судопроизводства не будет изменена, пока юридическое образование будет оставаться в таком состоянии.
«Поверьте мне, каждый, кто прочитает это исследование, в том числе руководители очень хороших учебных заведений, смогут найти пространство для улучшения качества работы в своих университетах. К сожалению, некоторые руководители вузов так и не пришли сегодня, хотя их приглашали. В основном это люди, возглавляющие университеты, для которых «Право» не ведущая специальность, они не являются и классическими университетами. Для таких заведений часто законодательное образование — лишь источник зарабатывания денег. Мы готовы честно говорить о проблемах, находить пути их решения, даже если они будут сложные. Поэтому, возможно, многим стоит задуматься над тем, чтобы сосредоточиться вместо юридических специальностей на том, что им удается лучше всего», — подчеркнула Лилия Гриневич.
Скачать аналитическое исследование по результатам ВНО «Состояние юридического образования в Украине» можно по ссылке.
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