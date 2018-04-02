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АМКУ рассмотрит типичные ошибки в жалобах о нарушениях в сфере публичных закупок

02 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

3 апреля 2018 года в 15.30 в Антимонопольном комитете Украины состоится пресс-брифинг председателя Комитета Юрия Терентьева о результатах работы Постоянно действующей административной коллегии по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок за март 2018 года.

Во время встречи планируется рассмотреть:

1) статистические данные по количеству жалоб и принятых решений;

2) показатели эффективности;

3) наиболее значимые лоты (с точки зрения объемов заказа в денежном выражении), по которым удовлетворены жалобы;

4) типичные ошибки.

Место проведения: ул. Митрополита Василия Липковского, 45, 4 этаж, зал заседаний.

Подробности доступны по ссылке на сайте АМКУ.

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