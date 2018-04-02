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Стало известно, какое министерство получило награду за лучший адвокационный кейс

02 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Украинская ассоциация профессионалов в сфере GR провела церемонию награждения за высшие профессиональные достижения в сфере Government Relations (взаимодействие с органами государственной власти).

Министерство юстиции Украины победило в номинации «Лучший адвокационный кейс года» за закон №7277 об ужесточении ответственности за неуплату алиментов, сообщается на сайте Минюста.

Во время церемонии награждения заместитель министра юстиции Светлана Глущенко отметила: «Для команды министерства во главе с министром Павлом Петренко эта награда является бесспорно важной. Вместе с тем самой большой наградой для себя мы считаем, что смогли привлечь внимание общества к тысячам жизненных историй безответственного отцовства в Украине. С момента вступления в силу Закона # ЧужихДітейНеБуває в Украине не только созданы правовые механизмы реагирования на злостных неплательщиков алиментов, но и фактически защищаются права украинских детей на надлежащее содержание и обеспечение гармоничного развития».

С 6 февраля 2018 года благодаря слаженной работе Минюста государственными исполнителями взыскано в пользу детей почти 400 млн грн алиментов.

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