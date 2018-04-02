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«Их больше, чем аптек», – министр финансов рассказал о необходимости легализации лотерей

02 апреля 2018 года Источник:24.ua

Лоббистские группы блокируют попытки Министерства финансов Украины запустить законодательное регулирование лотерейного рынка в Украине.

Об этом заявил глава ведомства Александр Данилюк, передает «24 канал».

По его словам, государственный бюджет продолжает терять, по последним оценкам экспертов, до 5 млрд гривен ежегодно.

Однако сейчас в Украине идет активное противодействие любым попыткам государства упорядочить рынок игорного бизнеса. Тем не менее Минфин продолжает настаивать на необходимости принятия комплексного закона.

«Соответствующий законопроект уже два года в Верховной Раде, но пока не рассмотрен. Лоббистские группы не дают рассмотреть в парламенте комплексный правительственный законопроект. Потому что кому-то выгодно зарабатывать миллиарды и почти ничего из этого не платить в бюджет. Игровые конторы на каждом шагу – их больше, чем аптек», – рассказал министр.

Данилюк заявил, что Минфин продолжит бороться за легализацию и законодательное регулирование игорного бизнеса всеми доступными способами.

«Мы принципиально требуем регулирования этой деятельности, ведь азартные игры имеют негативный социальный эффект. Поэтому так важно этот рынок упорядочить и сделать цивилизованным. Кроме того, это миллиарды налоговых поступлений, которые государство теряет ежегодно», – уточнил он.

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