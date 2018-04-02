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Завтра парламент рассмотрит законопроект об отмене е-декларирования для общественников

02 апреля 2018 года Источник:espreso.tv

В парламенте зарегистрировали проект закона №8209 «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении коррупции» относительно освобождения от ответственности отдельных категорий лиц». Об этом сообщает Espreso.tv.

Среди инициаторов проекта — Юлия Тимошенко, Сергей Соболев, Сергей Лещенко, Иван Крулько, Алексей Рябчин, Елена Сотник, Сергей Евтушок, Александра Кужель, Виктор Чумак, Дмитрий Добродомов и Руслан Богдан.

Заместитель председателя фракции «Батьківщина» Иван Крулько рассказал, что законопроект рассмотрят первым вопросом во вторник, 3 апреля с.г. Он также отметил, что основная идея этого законопроекта — отмена декларирования для общественных активистов.

«А второе — освобождение от ответственности за несвоевременную подачу таких деклараций. Ведь нормы закона, которые обязывают активистов подать декларации, вступят в силу 1 апреля», — напомнил он.

Напомним: 23 марта 2017 года Верховная Рада приняла законопроект №6172, которым освободила военнослужащих рядовых, сержантов и младших офицеров от обязанности подавать е-декларации, но обязала подавать е-декларации антикоррупционеров — руководителей или членов высшего органа управления общественных объединений, которые занимаются деятельностью по противодействию коррупции, членов общественных советов при государственных органах, кандидатов на выборные должности.

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Комментарии:»

че за идиотизм 02 апреля 2018 года 10:38 #

закон принят, два дня в действии и его собираются отменить. Если отменят тогда нужно весь этот парламент разогнать. Во-первых он не знает что принимает, во-вторых он принимает незаконные законы если тут же их отменяет. все кто агитировал за такой парламент также должны нести ответственность.
И шо это "общественники" так разволновались о том что все увидят их денюжки. Весь последний год они рассказывали что это так хорошо что денюжки выйдут на свет.
не могу представить Мартина Лютера Кинга агитирующего за права чернокожых граждан и выступающего против равности прав женщин.
Может "общественники" не настоящие? Может их добродеятель как-то связана с денюжками? О Боже альтруизм не бывает платным, великолепно оплачиваема добродеятель - это мошенничество.

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