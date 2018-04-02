Завтра парламент рассмотрит законопроект об отмене е-декларирования для общественников

В парламенте зарегистрировали проект закона №8209 «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении коррупции» относительно освобождения от ответственности отдельных категорий лиц». Об этом сообщает Espreso.tv.
Среди инициаторов проекта — Юлия Тимошенко, Сергей Соболев, Сергей Лещенко, Иван Крулько, Алексей Рябчин, Елена Сотник, Сергей Евтушок, Александра Кужель, Виктор Чумак, Дмитрий Добродомов и Руслан Богдан.
Заместитель председателя фракции «Батьківщина» Иван Крулько рассказал, что законопроект рассмотрят первым вопросом во вторник, 3 апреля с.г. Он также отметил, что основная идея этого законопроекта — отмена декларирования для общественных активистов.
«А второе — освобождение от ответственности за несвоевременную подачу таких деклараций. Ведь нормы закона, которые обязывают активистов подать декларации, вступят в силу 1 апреля», — напомнил он.
Напомним: 23 марта 2017 года Верховная Рада приняла законопроект №6172, которым освободила военнослужащих рядовых, сержантов и младших офицеров от обязанности подавать е-декларации, но обязала подавать е-декларации антикоррупционеров — руководителей или членов высшего органа управления общественных объединений, которые занимаются деятельностью по противодействию коррупции, членов общественных советов при государственных органах, кандидатов на выборные должности.
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закон принят, два дня в действии и его собираются отменить. Если отменят тогда нужно весь этот парламент разогнать. Во-первых он не знает что принимает, во-вторых он принимает незаконные законы если тут же их отменяет. все кто агитировал за такой парламент также должны нести ответственность.
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