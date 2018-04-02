Сегодня 02 апреля 2018 года, 11:22

Минюст назвал результаты борьбы с должниками и анонсирует введение новой санкции

В рамках однодневного рабочего визита в Днепр министр юстиции Украины Павел Петренко провел заседание местного штаба по ликвидации задолженностей по выплате алиментов. Об этом сообщается на сайте Минюста.

«Несмотря на то что Днепропетровщина является крупнейшим регионом по количеству злостных неплательщиков алиментов, наша с вами работа — обеспечить защиту прав ребенка. По информации мониторинговой группы, которая работала в регионе, работа в этом направлении проходит на должном уровне», — отметил глава Минюста.

Так, исполнители Днепропетровщины активно выносят постановления о запрете выезда за границу, запрете управлять транспортными средствами и охотиться. На сегодняшний день составлено 2300 протоколов о направлении на общественно полезные работы. Есть уже первые судебные решения – четырем должникам присуждено 120 часов работ.

Министр юстиции отметил, что в рамках работы штабов со 2 апреля начнется реализация еще одной инициативы — ликвидация задолженностей по выплате зарплаты.

«По всей стране более 16 тыс. таких производств. Мы системно подходим к этим вопросам. К группам исполнителей в самых проблемных населенных пунктах с целью усиления присоединятся коллеги из соседних районов. А уже с середины апреля заработает в открытом доступе реестр компаний — злостных неплательщиков зарплат», — заявил Павел Петренко.

Во время итоговой пресс-конференции министр юстиции отметил, что Минюст в ближайшее время направит на рассмотрение Верховной Рады второй пакет инициатив по выплате алиментов. Он введет автоматическое начисление дополнительной пени за просроченные алименты.

«В разработанном пакете законов предусмотрена новация, согласно которой при наличии долга более года его сумма автоматически будет увеличиваться на 30%, если долг превысит два года — оплатить придется на 50% больше, те, кто не платит три года, должны ожидать удвоения суммы задолженности », — проинформировал г-н Петренко.