Сегодня 02 апреля 2018 года, 09:40

Президент США может исключить Мексику из зоны свободной торговли из-за наркотрафика

Президент США Дональд Трамп призвал власти Мексики принять меры, чтобы остановить поток наркотиков и нелегальных мигрантов в США. В противном случае Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) будет расторгнуто. Об этом Дональд Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, передает Страна.ua.

«Мексика делает очень мало или вообще ничего не делает для того, чтобы не дать людям сначала проникать в Мексику через ее южную границу, а затем в США. Они смеются над нашими дурацкими иммиграционными законами», — утверждает американский лидер.

«Они должны перекрыть эти большие потоки наркотиков и людей, или же я покончу с их дойной коровой NAFTA. Нужна стена!» — резюмировал Дональд Трамп.