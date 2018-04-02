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Президент США может исключить Мексику из зоны свободной торговли из-за наркотрафика

02 апреля 2018 года Источник:strana.ua

Президент США Дональд Трамп призвал власти Мексики принять меры, чтобы остановить поток наркотиков и нелегальных мигрантов в США. В противном случае Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) будет расторгнуто. Об этом Дональд Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, передает Страна.ua.

«Мексика делает очень мало или вообще ничего не делает для того, чтобы не дать людям сначала проникать в Мексику через ее южную границу, а затем в США. Они смеются над нашими дурацкими иммиграционными законами», — утверждает американский лидер.

«Они должны перекрыть эти большие потоки наркотиков и людей, или же я покончу с их дойной коровой NAFTA. Нужна стена!» — резюмировал Дональд Трамп.

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