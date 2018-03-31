Сегодня 31 марта 2018 года, 21:57

C особенностями приведения в исполнение решений иностранных судов в Украине слушателей LHS ознакомил Дмитрий Марчуков

Дмитрий Марчуков, партнер МЮФ Integrites, выступил в Школе судебной практики Legal High School с лекцией о приведении в исполнение решений международных и иностранных судов в Украине.

Лектор рассказал, что чаще всего в нашей стране признаются решения таких судов, как Европейский суд по правам человека, Международный суд ООН, Международный трибунал ООН по морскому праву и Международный уголовный суд.

Дмитрий Марчуков пояснил: чтобы иностранные решения можно было признать на территории Украины, они должны быть приняты в конкретных гражданских, хозяйственных, трудовых, семейных и уголовных спорах. Что касается уголовных дел, то здесь идет речь исключительно о возмещении вреда, а не об отмене приговора.

Существует два вида подсудности дел о признании решений иностранных судов. Если подсудность институциональная, заявление о признании иностранного арбитражного решения подается в Апелляционный суд города Киева. Территориальная подсудность применяется, если ответчик находится на территории Украины, но возникают вопросы при ее применении по месту нахождения имущества должника. Например, спорным в таких случаях является вопрос местонахождения корпоративных прав. В основном суды считают, что корпоративные права по своей природе — это нематериальные объекты гражданских прав, поэтому они не могут иметь местонахождения.

Лектор рассказал о случае из практики: истец пытался признать спор на территории Украины, поскольку ответчик имел корпоративные права на предприятие, расположенное в нашем государстве, но суд отклонил такое заявление. Позже схожие иски были поданы по месту нахождения предприятий в Украине, и, что интересно, в двух полностью идентичных спорах суд в одном случае признал решение, а в другом — нет.

Дмитрий Марчуков подчеркнул: в ходатайстве о приведении в принудительное исполнение решения иностранного суда может быть отказано, если сторона, в отношении которой вынесено такое решение, была лишена возможности принять участие в процессе вследствие того, что не была должным образом уведомлена о рассмотрении дела.