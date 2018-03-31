Сегодня 31 марта 2018 года, 18:58

Сквозь призму отмены решений международного арбитража общество расценивает уровень юрисдикционности Украины, констатировал спикер LHS Павел Белоусов

Павел Белоусов, советник ЮФ Aequo, арбитр МКАС при ТПП Украины, рассказал слушателям Школы судебной практики Legal High School об отмене решений международного арбитража в Украине.

Решение является независимым от судебной системы, не имеет апелляции, является окончательным, исполнимым и обязательным для сторон. Лектор отметил три основных момента, достойные внимания каждого, кто работает в сфере арбитража:

— решение международного коммерческого арбитража может оспариваться, если место арбитража находится на территории Украины;

— в новом процессуальном кодексе появилась так называемая инстанционная юрисдикция: заявления об обжаловании рассматривает апелляционный общий суд по местонахождению арбитража;

— срок обжалования — три месяца со дня получения арбитражного решения либо со дня вынесения МКАС решения относительно исправления или разъяснения решения либо принятия дополнительного решения.

Лектор разъяснил основания для отмены решения МКАС. Во-первых, решение может быть отменено, если одна из сторон в арбитражном соглашении была недееспособной или если соглашение недействительно по закону, которому стороны его подчинили, а при отсутствии такого указания — по закону Украины.

Во-вторых, решение подлежит отмене, если сторона, против которой оно вынесено, не была должным образом уведомлена о назначении арбитра или об арбитражном разбирательстве либо по другим уважительным причинам не могла предоставить свои объяснения. Как сообщил Павел Белоусов, на практике это одна из наиболее часто используемых оснований для отмены решений.

Еще два основания: спор, по которому вынесено решение, не предусмотрен арбитражным соглашением; арбитражная процедура не соответствует соглашению сторон или закону.

Во всех указанных случаях заявление об отмене решения должно подаваться стороной, суд обязан рассмотреть только указанные ею основания.

Лектор рассказал и о процессуальных нюансах в сфере оспаривания решений арбитражных судов. Суд может приостановить производство по делу по заявлению о признании и предоставлении разрешения на исполнение решения МКАС в случае подачи заявления об отмене этого решения.

Интерес представляет возможность арбитражного суда приостановить производство по делу на определенный срок по ходатайству одной из сторон (в случае признания такого ходатайства обоснованным).

Еще один важный нюанс — возможность совместного рассмотрения заявлений об отмене решения МКАС и предоставлении разрешения на признание и исполнение такого решения в Украине.