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Конференция адвокатов Киевской области приняла ряд решений и прекратила работу

31 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Делегаты конференции адвокатов Киевской области утвердили штатное расписание и смету Совета адвокатов Украины.

На рассмотрение адвокатов был вынесен вопрос о компенсации расходов, понесенных при выезде к адвокату, права которого нарушаются. В частности, в первую очередь речь шла о компенсации расходов на бензин.

«Это не заработок адвоката, это компенсация тех расходов, которые адвокат забирает из своей семьи», — отмечали адвокаты при обсуждении данного вопроса. В результате делегаты конференции поручили Совету адвокатов Киевской области разработать соответствующий механизм возмещения таких расходов.

Также были утверждены смета и штатное расписание КДКА Киевской области.

Кроме того, делегаты рассмотрели другие вопросы повестки дня из категории «Разное». В частности, ввиду того, что один из членов квалификационной палаты получил должность в НАПК, делегаты конференции избрали еще одного члена палаты.

Помимо этого был рассмотрен вопрос о приобретении нового помещения для КДКА и Совета. Связано это в том числе с предстоящими изменениями профильного законодательства и необходимостью объединить в одном помещении Совет и КДКА.

На этом конференция адвокатов Киевской области завершила свою работу.

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