Сегодня 31 марта 2018 года, 16:04

Введена упрощенная процедура получения разрешения на исполнение арбитражного решения, сообщила спикер LHS Елена Перепелинская

О признании решений международного арбитража в Украине слушатели Школы судебной практики Legal High School узнали от Елены Перепелинской, партнера и главы практики международного арбитража МЮФ Integrites в странах СНГ.

В ходе реформирования процессуального законодательства внесены изменения и в арбитражную процедуру. Основные новеллы заключаются в том, что признание арбитражных решений получило свою отдельную процедуру, определены основания для отказа в признании и выдачи разрешения на исполнение таких решений в Украине, предусмотрена возможность совместного рассмотрения вопроса их отмены и исполнения, добровольного исполнения, конвертации суммы взыскания по арбитражным решениям и взыскания процентов/пени.

С целью процессуальной экономии в ГПК Украины теперь есть возможность рассмотрения ходатайств об отмене и о выдаче разрешения на исполнение арбитражного решения в одном судебном производстве. Как указала Елена Перепелинская, это нововведение позволит избежать параллельных разбирательств относительно одних и тех же вопросов и приостановления процедуры признания и выдачи разрешения на исполнение решения международного арбитража.

По словам лектора, найдено компромиссное решение — введена упрощенная процедура получения разрешения суда на исполнение арбитражного решения по заявлению должника, на основании которого может быть выдан исполнительный документ (добровольное исполнение арбитражного решения). Такое заявление должно предусматривать добровольно исполнение решения международного коммерческого арбитража в полном объеме, а если решение вынесено против нескольких должников — в части, касающейся должника, который подает заявление.

Конвертация суммы, подлежащей взысканию по арбитражным решениям, в валюту Украины происходит исключительно по заявлению взыскателя, подчеркнула Елена Перепелинская. Ранее конвертация осуществлялась в обязательном порядке при вынесении судом решения о выдаче разрешения на принудительное исполнение арбитражного решения, что не только переводило на взыскателя все валютные риски, но и усложняло получение иностранным кредитором взысканной с должника суммы.

С 1 января 2019 года суд будет обязан указывать в своем решении о признании и выдаче разрешения на исполнение арбитражного решения начисление соответствующих процентов и/или пени до момента фактического исполнения решения в соответствии с законодательством.

Порядок рассмотрения: заявление рассматривается судьей единолично в течение двух месяцев со дня его поступления в суд в судебном заседании с уведомлением сторон. Неявка сторон не препятствует суду в рассмотрении заявления. В результате рассмотрения дела судья выносит соответствующее определение.