Избран состав Совета обещственного контроля при ГБР

Vox Populi

Что является наибольшей мотивацией для юриста?

Материальное поощрение Корпоративный номер телефона, обеды, чай/кофе и другие «бонусы» Оплата обучения для профессионального роста Высокая социальная ответственность компании и возможность быть полезным обществу не только как юрист

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.