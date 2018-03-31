Избран состав Совета обещственного контроля при ГБР

Избраны члены Совета общественного контроля при Государственном бюро расследований.
Об этом сообщает экс-прокурор, менеджер группы «Реформа органов правопорядка» РПР, StateWatch Владимир Петраковский в комментарии «УП».
Всего утвердили 15 человек, среди них:
- Ростислав Попович – 32 голоса;
- Василий Апасов – 27 голосов;
- Ярослав Романенко – 37 голосов;
- Максим Болдин – 39 голосов;
- Ростислав Дмитрусь – 41 голос;
- Максим Марчук – 35 голосов;
- Игорь Проценко – 33 голоса;
- Наталья Мамченко – 41 голос;
- Анатолий Свирид – 29 голосов;
- Александр Вольвак – 31 голос;
- Сергей Иванов – 30 голосов;
- Денис Колесников - 31 голосов;
- Надежда Коринна - 31 голосов;
- Екатерина Кувита - 22 голосов;
- Анна Колесник - 22 голосов.
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