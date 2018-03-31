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Избран состав Совета обещственного контроля при ГБР

31 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Избраны члены Совета общественного контроля при Государственном бюро расследований.

Об этом сообщает экс-прокурор, менеджер группы «Реформа органов правопорядка» РПР, StateWatch Владимир Петраковский в комментарии «УП».

Всего утвердили 15 человек, среди них:

- Ростислав Попович – 32 голоса;

- Василий Апасов – 27 голосов;

- Ярослав Романенко – 37 голосов;

- Максим Болдин – 39 голосов;

- Ростислав Дмитрусь – 41 голос;

- Максим Марчук – 35 голосов;

- Игорь Проценко – 33 голоса;

- Наталья Мамченко – 41 голос;

- Анатолий Свирид – 29 голосов;

- Александр Вольвак – 31 голос;

- Сергей Иванов – 30 голосов;

- Денис Колесников - 31 голосов;

- Надежда Коринна - 31 голосов;

- Екатерина Кувита - 22 голосов;

- Анна Колесник - 22 голосов.

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