Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 31 марта 2018 года, 16:04

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

«После получения вотума доверия 18 февраля 2017 года Совет адвокатов Киевской области стал финансово независимым» — Петр Бойко

31 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Продолжается конференция адвокатов Киевской области. Переходя к первому вопросу повестки дня, Петр Бойко сообщил, что информация о финансовой деятельности Совета адвокатов за две с половиной недели была обнародована на официальном сайте Совета.

«Сегодня у нас на счету около 11 млн грн. Это свидетельствует о нашей финансовой независимости», — сообщил председатель Совета адвокатов области. После 18 февраля прошлого года (в тот день проходила отчетно-выборная конференция, на которой был переизбран состав Совета и КДКА) существенно изменилась финансовая ситуация в области. «КДКА до того времени была убыточной. После того как мы прошли путь к очищению, мы перестали финансировать КДКА», — сообщил Петр Бойко.

Председатель САО подчеркнул, что Совет адвокатов и КДКА делают все возможное, чтобы процедуры получения доступа к профессии стали более прозрачными и были максимально сняты коррупционные риски.

Также он представил статистические данные, касающиеся работы, направленной на защиту прав и гарантий адвокатской деятельности. В частности, в прошлом году был осуществлен 41 выезд, в том числе в случаях обысков и недопуска адвоката к клиенту. Отметим, что за 2016 год их было 43.

Петр Бойко также сообщил о проведенных мероприятиях по повышению квалификации адвокатов.

По результатам обсуждения отчет председателя Совета адвокатов Киевской области был утвержден.

Далее делегаты конференции заслушали отчет председателя Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Владимира Полищука. Он также привел статистические данные работы комиссии и сообщил, что все личные дела адвокатов переданы новому составу КДКА. К слову, на прошлогодней конференции состав КДКА был обновлен практически на 40%. Отчет КДКА также был утвержден делегатами.

Следующий вопрос повестки дня, вынесенный на обсуждение, — заключение Ревизионной комиссии адвокатов Киевской области. В целом по результатам доклада представителя ревкомиссии делегаты утвердили отчет, в котором, к слову, не было замечаний к финансовой деятельности Совета и КДКА.

Заслушали делегаты и отчеты представителей региона в ВКДКА и Совете адвокатов Украины.

«Адвокатура — политически нейтральный институт», — подчеркнул Павел Гречковский, представитель Совета адвокатов региона в САУ, говоря о проблеме вмешательства в адвокатскую деятельность и отождествления адвокатов со своими клиентами. Также он ознакомил делегатов с решениями САУ, принятыми в текущем году с целью стабилизации ситуации в этом направлении.

По результатам обсуждения отчеты представителей в ВКДКА и САУ были утверждены.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 13 (1057) от 27/03/18 Свежий номер

Защита бизнеса

№ 13 (1057)
Зарубежная практика

Персональная охрана

Отрасли практики

Емкость банка

Судебная практика

Круг да около

Тема номера:

Трастовый фон

Архив голосованийVox Populi

Что является наибольшей мотивацией для юриста?

Материальное поощрение

Корпоративный номер телефона, обеды, чай/кофе и другие «бонусы»

Оплата обучения для профессионального роста

Высокая социальная ответственность компании и возможность быть полезным обществу не только как юрист

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

«Человек года – 2017»: час открытий и откровений

Міжнародна конференція з комплаєнсу відбудеться у Львові

VIII Всеукраинская школа по морскому праву

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом