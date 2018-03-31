Сегодня 31 марта 2018 года, 16:04

«После получения вотума доверия 18 февраля 2017 года Совет адвокатов Киевской области стал финансово независимым» — Петр Бойко

Продолжается конференция адвокатов Киевской области. Переходя к первому вопросу повестки дня, Петр Бойко сообщил, что информация о финансовой деятельности Совета адвокатов за две с половиной недели была обнародована на официальном сайте Совета.

«Сегодня у нас на счету около 11 млн грн. Это свидетельствует о нашей финансовой независимости», — сообщил председатель Совета адвокатов области. После 18 февраля прошлого года (в тот день проходила отчетно-выборная конференция, на которой был переизбран состав Совета и КДКА) существенно изменилась финансовая ситуация в области. «КДКА до того времени была убыточной. После того как мы прошли путь к очищению, мы перестали финансировать КДКА», — сообщил Петр Бойко.

Председатель САО подчеркнул, что Совет адвокатов и КДКА делают все возможное, чтобы процедуры получения доступа к профессии стали более прозрачными и были максимально сняты коррупционные риски.

Также он представил статистические данные, касающиеся работы, направленной на защиту прав и гарантий адвокатской деятельности. В частности, в прошлом году был осуществлен 41 выезд, в том числе в случаях обысков и недопуска адвоката к клиенту. Отметим, что за 2016 год их было 43.

Петр Бойко также сообщил о проведенных мероприятиях по повышению квалификации адвокатов.

По результатам обсуждения отчет председателя Совета адвокатов Киевской области был утвержден.

Далее делегаты конференции заслушали отчет председателя Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Владимира Полищука. Он также привел статистические данные работы комиссии и сообщил, что все личные дела адвокатов переданы новому составу КДКА. К слову, на прошлогодней конференции состав КДКА был обновлен практически на 40%. Отчет КДКА также был утвержден делегатами.

Следующий вопрос повестки дня, вынесенный на обсуждение, — заключение Ревизионной комиссии адвокатов Киевской области. В целом по результатам доклада представителя ревкомиссии делегаты утвердили отчет, в котором, к слову, не было замечаний к финансовой деятельности Совета и КДКА.

Заслушали делегаты и отчеты представителей региона в ВКДКА и Совете адвокатов Украины.

«Адвокатура — политически нейтральный институт», — подчеркнул Павел Гречковский, представитель Совета адвокатов региона в САУ, говоря о проблеме вмешательства в адвокатскую деятельность и отождествления адвокатов со своими клиентами. Также он ознакомил делегатов с решениями САУ, принятыми в текущем году с целью стабилизации ситуации в этом направлении.

По результатам обсуждения отчеты представителей в ВКДКА и САУ были утверждены.