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LHS: О мировой практике признания решений международного арбитража рассказал Александр Луговский, советник МЮГ Eternа Law

31 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Александр Луговский, советник МЮГ Eternа Law, рассказал слушателям Школы судебной практики Legal High School о мировой практике признания и исполнения решений международного арбитража.

Есть несколько способов признания таких решений. Самый простой и удобный — автоматическое признание: решение иностранного суда не требует осуществления дополнительных действий (то есть можно сразу подавать документы в исполнительную службу или службу судебных приставов). Другой вариант — экзекватура — признание национальным судом решения суда иностранного государства и выдача разрешения на его исполнение.

Также существует судебный контроль — решение иностранного суда проверяется на соблюдение установленных норм процессуального и материального права страны, в которой должно быть признано и исполнено такое решение.

Лектор рассказал об особенностях процедуры признания и исполнения решений иностранных судов в различных странах. Например, в Великобритании существует три режима признания и исполнения решений. Первый — европейский — подразумевает признание в соответствии с Brussels (I) Judgments Regulation, Lugano Convention и Brussels Recast Regulation, а также European Enforcement Order, по которому документы иностранных судов признаются как исполнительные документы.

Второй режим устанавливается национальными законодательными актами и применяется для исполнения судебных решений большинства стран Содружества наций. Решение регистрируется в суде, после чего получает силу решения английского суда. Исполнение решений, касающихся налогов, пени или штрафов, не допускается.

Александр Луговский заверил: самым сложным является режим признания и исполнения по общему праву (common law), основанный на прецедентном праве, применяемом к решениям судов тех юрисдикций, с которыми у Англии нет соответствующих договоров (США, Украина, Китай).

Законодательство Великобритании предусматривает основания для отказа в исполнении решения: исполнение невозможно, если иностранное решение не было финальным, если оно может быть исполнено в той юрисдикции, в которой принято, если суд, вынесший решение, не имел права рассматривать спор, если есть основания полагать, что решение могло быть получено путем обмана и т.п.

Что касается признания и исполнения иностранных судебных решений в Германии, то стоит отметить, что процедура, установленная законодательством ФРГ, похожа на процедуру, применяемую в Украине. При этом следует отметить, что немецкие суды широко трактуют понятие «принцип взаимности».

Особенность признания и исполнения решений иностранных судов в скандинавских странах заключается в следующем: если решение было принято в юрисдикции, где применяется Brussels I или Lugano Convention, используется экзекватура, если же решение принято согласно Brussels Recast — применяется регламент, позволяющий автоматически признавать решения иностранных судов. Решения, вынесенные в государствах, с которыми Швеция не заключила соответствующие договоры, не могут быть признаны. А к решениям судов Сингапура, по словам лектора, применимы режимы национальных законодательных актов и общего права.

Александр Луговский также назвал основные инструменты признания и исполнения решений международных арбитражей, в их числе — Нью-Йоркская конвенция, регулирующая признание судебных решений на международном уровне, Вашингтонская конвенция, которая не только регламентирует споры, но и устанавливает специальный режим для признания и исполнения судебных решений.

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