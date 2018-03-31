он же e-mail

Сегодня 31 марта 2018 года, 14:21

В работе конференции адвокатов Киевской области принимают участие 190 делегатов

Сегодня проходит конференция адвокатов Киевской области. На повестке дня: рассмотрение и утверждение отчета председателя Совета адвокатов области, рассмотрение и утверждение отчета председателя КДКА, рассмотрение и утверждение заключения ревизионной комиссии области, а также утверждение штатного расписания и сметы Совета адвокатов и КДКА Киевской области.

Открыл мероприятие Петр Бойко, председатель Совета адвокатов Киевской области. Он сообщил делегатам, что на общих собраниях избраны 220 делегатов и сейчас в зале присутствуют 190 делегатов, что подтверждает наличие кворума. В связи с этим Петр Бойко объявил очередную отчетную конференцию адвокатов Киевской области открытой.

Председательствующим был избран Петр Бойко, секретарем – Ольга Демидюк. Другие кандидатуры не предлагались.

Так же быстро и почти единогласно делегаты конференции избрали членов мандатной и счетной комиссий.

По результатам работы мандатной комиссии свои полномочия подтвердили все зарегистрированные делегаты. Отметим, что семь делегатов не подтвердили свои полномочия по неизвестным причинам.

Таким образом, организационные вопросы рассмотрены, и делегаты приступили к рассмотрению вопросов повестки дня, предварительно утвердив повестку дня и регламент проведения конференции.