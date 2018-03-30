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«При применении Венской конвенции может субсидиарно применяться национальное законодательство» — спикер LHS Юлия Черных

Юлия Черных, арбитр МКАС при ТПП Украины, партнер ЮК ARBITRADE, рассказала слушателям Школы судебной практики Legal High School о применении Венской конвенции ООН «О договорах международной купли-продажи товаров» 1980 года в практике МКАС при ТПП Украины.

Большинство споров (до 90%) возникают из договоров международной купли-продажи товаров (продукции). Венская конвенция регулирует споры, вытекающие из договора купли-продажи. Коммерческие предприятия сторон на момент заключения договора купли-продажи должны находиться в разных государствах. Государства (одно или оба), в которых находятся коммерческие предприятия сторон, должны быть участниками Венской конвенции (согласно нормам международного частного права применяется право страны — члена Венской конвенции). Важно, чтобы стороны не исключили применение Венской конвенции.

Венская конвенция не применяется при заключении договоров о продаже на аукционе; продаже товаров, приобретенных для личного, семейного или домашнего использования; продаже судов водного и воздушного транспорта; продаже фондовых бумаг, акций, обеспечительных бумаг, оборотных документов и денег; продаже электроэнергии.

Положения Венской конвенции не распространяются на действительность самого договора, любого его положения или на последствия, которые может иметь договор в отношении права собственности на проданный товар, а также на ответственность продавца за повреждение здоровья или смерть лица. Анализ положений Конвенции свидетельствует о том, что она также не регулирует вопросы уступки права требования и перевода долга, исковой давности, представительства сторон и зачета встречных требований.

Требования к форме договора устанавливаются Венской конвенцией, но следует помнить, что многие страны внесли свои замечания. Поэтому лектор советует обращать внимание в первую очередь именно на эти предостережения государств — сторон Конвенции.

Юлия Черных констатировала: вопросы расторжения договора урегулированы в Венской конвенции очень детально. Договор может быть расторгнут как по требованию покупателя (если неисполнение продавцом любого из его обязательств по договору или по настоящей Конвенции составляет существенное нарушение договора, если продавец не поставляет товар в течение дополнительного срока или заявляет, что он не осуществит поставку в течение установленного срока), так и по требованию продавца (те же требования, но применительно к покупателю).

Венская конвенция устанавливает общие правила компенсации убытков, которые применяются при нарушениях, и регулирует возмещение убытков при расторжении договора. Интерес в этом контексте представляет наличие обязанности принятия мер для уменьшения размера убытков (mitigation of loss).