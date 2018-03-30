Сегодня 30 марта 2018 года, 20:57

Спикеры финальной сессии форума рассказали о возможностях и сложностях трансграничной защиты бизнеса

В последней сессии Игорь Федоренко рассказал о роли правозащитных организаций в уголовном процессе

В завершение III Международного форума по защите бизнеса участники обсудили особенности трансграничной защиты бизнеса. Игорь Федоренко, партнер АО AVER LEX, рассказал о роли правозащитных организаций (в том числе международных) в уголовном производстве. Юлия Зорина, руководитель направления правового обеспечения проектов, международных операций и сложных сделок ПАО «Альфа-Банк» (Украина), к.ю.н., LLM выступила с докладом о возможностях финансовой разведки и форензик-аудита в контексте формирования доказательственной базы. Романа Марчук, юрист «Милкиленд Н.В.» раскрыла особенности института траста как средства защиты бизнеса. В свою очередь Тамара Краснокутская, начальник юридического департамента «Квазар-Микро», презентовала сase study: «Как один недовольный сотрудник может навредить международной компании».

Игорь Федоренко, комментируя непосредственную роль правозащитных организаций в уголовном процессе, отметил, что они могут вести мониторинг дела и осуществлять сбор информации; фиксировать нарушения обязанностей государства по международным соглашениям; обращаться к государственным органам относительно недопустимости нарушений; а также оказывать помощь адвокатам с поиском международных специалистов для предоставления экспертного мнения. Далее г-н Федоренко поделился опытом сотрудничества с правозащитными организациями в рамках отдельных уголовных дел.

Юлия Зорина рассказала, что такое форензик, какие расследования могут проводить форензисты, в каких случаях целесообразно иметь внутреннюю службу, а когда — обращаться к внешним специалистам, и что делать с выявленными доказательствами нарушениями. Отдельно спикер затронула вопросы защиты персональных данных в контексте формирования доказательственной базы.

Case study Тамары Краснокутской касался опыта открытия операционной компании в США, нюансов оформления отношений с CEO, последующего закрытия этой компании и судебной тяжбы с уволившимся CEO. Докладчик продемонстрировала подходы американского правосудия к вопросам защиты прав граждан, а также прокомментировала особенности процедуры взыскания.

В завершение сессии и всего форума Романа Марчук презентовала концепцию траста, посредством которого в том числе можно защитить имущественные права собственников бизнеса. «Траст можно использовать для защиты активов зарубежом — и это одна из основных его задач», — подчеркнула докладчик. Траст, по ее словам, также может использоваться для оптимизации налогообложения, организации управления (если собственник не желает этим заниматься лично), а также для сохранения конфиденциальности о бенефициаре. Далее г-жа Марчук поделилась опытом создания и регистрации траста, прокомментировав некоторые сложности, которые возникают на практике. Юлия Зорина в свою очередь рассказала о подходах банков в отношении трастов.