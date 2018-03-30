Сегодня 30 марта 2018 года, 19:27

«Контроля много не бывает» — Денис Бугай, партнер ЮК VB PARTNERS, о мерах реагирования на бизнес-угрозы

Денис Бугай, партнер ЮК VB PARTNERS, свое выступление на III Международном форуме по защите бизнеса посвятил вопросам комплаенса в построении защищенной бизнес-структуры в контексте реагирования и предотвращения внутренних и внешних угроз, действий конкурентов, а также рисков уголовного преследования.

Докладчик привел пример кейса о выявлении и предотвращении хищений на производстве. Итогом раскрытой схемы мошенничества стало увольнение девяти сотрудников «по согласию сторон» и трех — из-за несоответствия занимаемой должности. Эти увольнения были обжалованы, но суд поддержал позиции компании, в том числе учел собранные юристами доказательства хищений.

Второй кейс адвоката касался завышения объема работ (логистика в дистрибьюторской компании). Итогом расследования стало увольнение нарушителей и изменение бизнес-процессов во избежание повторения ситуации. Далее Денис Бугай поделился опытом реагирования на мошенничества контрагента, а также рассказал об опыте выявления недобросовестных действий компании-конкурента (в итоге АМКУ были применены к нарушителю штрафные санкции и наложен запрет на участие в тендерах).

В контексте озвученных рисков Денис Бугай дал бизнесу ряд рекомендаций:

- знай своего контрагент и конкурента;

- бойся фиктивного директора;

- уголовное дело контрагента — твое дело;

- используй адвокатское расследование как формат доказательства;

- процедуры и контроль, контроль и процедуры — их много не бывает.

В продолжение сессии, посвященной превентивным мерам защиты бизнеса, выступила Леся Михаленко, руководитель юридической службы B2B сегмента EVO. Ее доклад был посвящен обзору возможностей облачных сервисов по обеспечению безопасности бизнеса в интернете. «Мир — это mobile, это будущее», — подчеркнула спикер, отметив все большее распространение мобильных приложений. Рассказав о тенденциях интернет-угроз для бизнеса, г-жа Михаленко сосредоточилась на преимуществах облачных сервисов. Спикер привела примеры облачных сервисов, позволяющих повысить безопасность операций в интернете.