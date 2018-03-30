Сегодня 30 марта 2018 года, 19:27

В числе самых распространенных внешних угроз для бизнеса адвокаты называют конкурентов и правоохранительные органы

На сессии, модерируемой Олегом Вдовиченым, дискутировали, при каких условиях могут быть полезны правоохранители

В рамках сессии «Украинские реалии защиты бизнеса» участники III Международного форума по защите бизнеса сосредоточились на внешних угрозах. Модератором секции выступил управляющий партнер АО «Вдовичен и Партнеры» Олег Вдовичен.

На использовании возможностей правоохранительной системы в целях защиты частного бизнеса остановился партнер ESQUIRES, адвокат Афанасий Карлин. Спикер обратил внимание на каламбур в теме, ведь чаще всего приходится защищаться именно от правоохранительных органов. Цели использования возможностей органов правоохранительной системы: быстрое прекращение нарушенных прав, блокирование негативных действий со стороны нападающих на бизнес, фиксация обстоятельств, используемых в других процессах (в том числе судебных), взыскание ущерба и привлечение к ответственности.

В пример Афанасий Карлин привел такое нарушение, как завладение корпоративными правами. В этом контексте можно использовать следующие инструменты: обращение к государственному регистратору об исправлении ошибки (может быть эффективным, если нарушение выявлено быстро); обращение в Комиссию Министерства юстиции Украины по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации (но решение Комиссии предугадать сложно), обращение в суд. Спикер отметил, что многие недооценивают такой инструмент, как использование возможностей полиции в противодействии незаконным действиям других правоохранительных органов.

Адвокат резюмировал, что залогом успеха сотрудничества с правоохранительными органами является комплексное взаимодействие: правильная активная позиция, процессуальный аспект (инициирование процесса, заявление ходатайств, побуждение к выполнению, самостоятельный сбор доказательств), не процессуальный аспект (практическая помощь (подготовка проектов, решение логистических задач), психологическое воздействие путем огласки в СМИ, использование социальных сетей), создание благоприятных условий и дополнительные источники мотивации (к примеру, Совет бизнес-омбудсмена, Межведомственная комиссия КМУ по вопросам обеспечения соблюдения правоохранительными органами прав и законных интересов лиц).

О новых схемах рейдерских захватов рассказал управляющий партнер АО Bona Fides, адвокат Александр Салазский. Он был не таким позитивным в своих высказываниях в отношении правоохранительных органов. По его мнению, большинство рейдерских захватов происходит именно с участием правоохранителей. Более подробно г-н Салазский остановился на кейсе, в рамках уголовного производства которого прокуратура просила суд передать объект на хранение юридическому лицу и предоставить юридическому лицу право оперативного управления объектом. Суд первой инстанции принял решение, которым фактически отдал имущество постороннему лицу и разрешил им пользоваться.

Александр Салазский проанализировал и последствия такого решения: собственник полностью теряет контроль над своей собственностью, при этом на собственнике полностью остается расходная часть, договоры на предоставление услуг (газ, электроэнергия, вода) продолжают действовать, а расходы возлагаются на собственника. Спикер отмерил, что суд апелляционной инстанции право коммерческого пользователя отменил, однако наложил запрет на пользование земельным участком, находившимся в пользовании (суд первой инстанции «землю не трогал»). Г-н Салазскому известно уже о трех случаях применения такого алгоритма. Судя по всему, эта схема проходит «испытание государственными органами».

Как защититься от притязаний правоохранителей? Об этом знает партнер АО Ario, адвокат Евгений Грушовец. Основная проблема давления на бизнес, по словам спикера, это обыски. Докладчик назвал источники опасности посягательств на бизнес: искусственное создание условий для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований; активность конкурентов и использование правоохранителей в этой деятельности (цель — получение в собственность активов или возврат за вознаграждение, получение корпоративных прав, прекращение хозяйственной деятельности).

Евгений Грушовец выделил активные и пассивные способы защиты. В числе пассивных он назвал следующие: выявление на ранних стадиях потенциальных рисков и их предотвращение, систематический контроль реестров и информации в открытых источниках, направление расследования путем подачи следователю ходатайств, пояснений, документов; активные способы защиты — принципиальная публичная позиция, привлечение поддержки общественности, инициирование уголовных производств в отношении конкурентов, привлечение к ответственности правоохранителей. Также в числе эффективных инструментов спикер назвал обращение в Совет бизнес-омбудсмена. «Самый лучшая защит, в нынешних реалиях — только нападение», — резюмировал адвокат.

В завершение сессии руководитель группы претензионно-исковой работы ПАО «Ритейл Групп», адвокат Андрей Чехонадский проинформировал о способах защиты бизнеса от незаконных действий органов Государственной фискальной службы, сделав акцент на налоговых и уголовно-процессуальных аспектах. Он убежден, что нужно использовать превентивные меры и активно пользоваться механизмами недопущения сотрудников налоговых органов к проверке. Но, не допустив проверку на предприятие, тоже нельзя сидеть сложа руки: нужно подать жалобу на приказ о проведении налоговой проверки.

Как вручить определение следственного судьи компании, если она расположена в торговом центре, где помимо нее находятся еще 100 компаний? Г-н Чехонадский рассказал, что однажды правоохранители пробовали направить определение заказным письмом. Компания ответила что-то вроде «Зачем вы нам присылаете рекламу б/у тракторов?». Последствия для компании не наступили.