Сегодня 30 марта 2018 года, 19:27

Доказывание — обязанность того, кто заявляет иск, а не того, кто его опровергает, уверен спикер LHS Павел Белоусов

Павел Белоусов, советник ЮФ Aequo, арбитр МКАС при ТПП Украины, рассказал слушателям Legal High School о правилах доказывания в МКАС при ТПП Украины.

Обязанностью сторон в арбитражном процессе является предоставление всех доказательств, которыми они обладают. Для арбитра первоочередными задачами являются установление, проверка и оценка доказательств. Состав арбитражного суда определяет допустимость, принадлежность, достоверность и значимость каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Эти полномочия арбитров, за редким исключением, являются абсолютными.

Регламент МКАС 2018 года достаточно четко регламентирует процесс доказывания. Каждая из сторон должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений.

Правила доказывания лектор советует искать в таких источниках: соглашение сторон (арбитражное соглашение); арбитражные правила (Регламент МКАС при ТПП Украины); применимое право (lex loci arbitri — право места арбитража).

Все документы, предоставляемые одной из сторон в секретариат МКАС или во время устного слушания дела составом арбитражного суда, должны быть переданы другой стороне. Сторонам также должны быть переданы заключения экспертов и другие документы, которые имеют доказательственное значение и на которых может основываться арбитражное решение. Здесь иногда возникает очень интересная ситуация: когда идет уже устное слушание дела, и одна сторона подает документ, то другая сторона вправе попросить отложить рассмотрение дела, чтобы ознакомиться с предоставленным документом.

Нередки случаи, когда ответчик не принимает участия в устном слушании по определенным причинам, а истец решает, предоставить объяснения или доказательства уже в ходе устного слушания. Это приводит к тому, что арбитры должны приостановить производство, направить документ другой стороне и предоставить ей возможность высказаться. В одном из недавних судебных заседаний истец написал иск самостоятельно, а примерно за неделю до проведения слушания от него поступил другой документ — уточнение к исковому заявлению, составленное уже юридической фирмой. В таких случаях судьям очень трудно определиться с сутью иска, ведь уточнение часто ему противоречит.

В любом случае арбитров должны рассмотреть дело на основе диспозитивности, состязательности и равенства сторон. Также в Регламенте МКАС четко указано, что арбитры могут принять дополнительные меры по подготовке дела к рассмотрению, в частности: потребовать от сторон письменные пояснения, доказательства и другие дополнительные документы и информацию; провести организационное совещание для решения вопросов, inter alia связанных с проведением рассмотрения, необходимостью установления процессуального графика и/или принятием процессуальных мер и т.п.

Интерес в практике международного арбитража представляют организационные процессуальные заседания, где рассматриваются вопросы, не типичные для судов. Например, споры о том, кто будет истцом, а кто — ответчиком, что случается, когда обе стороны подают иски почти одновременно, но эти иски касаются различных пунктов контракта и различных обстоятельств (одна сторона требует возмещения убытков, другая — задолженности).