Сегодня 30 марта 2018 года, 17:57

А.Павленко презентовала возможности, которые бизнесу дает использование инструментов лоббирования и GR

Какие превентивные меры следует предпринять для защиты интересов бизнеса, выясняли участники профильной сессии III Международного форума по защите бизнеса, модерируемой Денисом Бугаем, партнером ЮК VB PARTNERS.

Александра Павленко, управляющий партнер Pavlenko Legal Group (Law&GR), презентовала возможности, которые бизнесу дает использование инструментов лоббирования и GR. Она отметила тенденцию создания отдельных подразделений GR в крупном бизнесе, либо возложение соответствующих функций на члена управляющего органа. Г-жа Павленко предостерегла от «навешивания» GR-функции юридическому департаменту — необходимо более глубокое понимание бизнеса и тенденций развития отрасли. «Глубина аналитики также касается работы отраслевых ассоциаций – это очень хороший инструмент продвижения бизнес ориентированных решений. Подчеркнула докладчик. А говоря о роли юристов в GR, г-жа Павленко подчеркнула, что все GR-проекты имеют существенную юридическую составляющую.

Комментируя практики GR в контексте защиты бизнеса, она обратила внимание на режим санкций («30 % санкционного списка — это конкурентная война», — утверждает спикер). Александра Павленко рассказала, что есть GR-проекты, направленные на исключение компании из санкционного списка – весь процесс может занять около года.

Среди бизнес-ориентированных кейсов она также назвала сопровождение выхода компаний на рынок (в качестве примера был назван Uber), работу в бюджетном процессе, постприватизационные отношения и сохранение коммуникации с госорганами, контролирующими исполнение приватизационных обязательств.

Г-жа Павленко прокомментировала какие инструменты используются для работы с парламентом и продвижения законодательных инициатив.

Руслан Шевчук, заместитель директора по правовым вопросам медиагруппы StarLightMedia, выступил и докладом о защите интересов бизнеса в разрезе информации о бенефициарных собственниках. Он, в частности, рассказал об некоторых отраслевых ограничениях, которые должны соблюдать собственники соответствующего бизнеса. Самым болезненном блоком в контексте раскрытия информации спикер назвал ситуацию в банковском секторе – даже если компания зарегистрирована в классическом офшоре, банки, обслуживающую такую компанию будут требовать предоставления достаточно обширного перечня информации. Отказ в предоставлении запрашиваемой информации будет иметь последствия в виде отказа в открытии счета, или блокирования существующих счетов или блокировании операций. Г-н Шевчук высказал мнение, что существующие тренды с раскрытием информации добавят работы юристам по структурированию бизнеса в рамках украинской юрисдикции и с учетом недавних изменений в корпоративном законодательстве.