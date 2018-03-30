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Обнародован состав Научно-консультативного совета при Верховном Суде

30 марта 2018 года Источник:
В состав вошли не только представители отраслевых юридических наук, но и специалисты в области теории и философии права В состав вошли не только представители отраслевых юридических наук, но и специалисты в области теории и философии права

Сегодня, 30 марта 2018 года, Пленум Верховного Суда утвердил персональный состав Научно-консультативного совета (НКС). Об этом на своей странице в

Facebook сообщил судья ВС Дмитрий Гудыма.

Ученым секретарем Совета избран судья Большой Палаты ВС, доктор юридических наук, профессор Леонид Лобойко.

Подчеркивается, что от юридического факультета ЛНУ им.Ивана Франко в состав НКС вошли: Владимир Бурдин, Сергей Рабинович, Владимир Гончаров, Олег Ильницкий, Владимир Коссак, Иосиф Богдан и Назар Бобечко.

Помимо этого, в состав вошли такие ученые: Александр Петришин, Наталья Кузнецова, Андрей Бойко, Руслан Стефанчук, Татьяна Подорожная, Алексей Кот, Виктор Смородинский, Ирина Венедиктова, Мариана Афанасьева, Александр Дроздов, Антон Монаенко, Ольга Поединок, Максим Селиванов.

«Как по мне, знаково, что в состав НКС вошли не только представители отраслевых юридических наук, но и специалисты в области теории и философии права!», — отметил г-н Гудыма.

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