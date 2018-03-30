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Комиссия Минздрава предлагает расторгнуть контракт с ректором Екатериной Амосовой

30 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Комиссия Министерства здравоохранения Украины рекомендует уволить ректора Национального медицинского университета имени А.А.Богомольца Екатерину Амосову.

Такое решение озвучила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, сообщает корреспондент «Украинской правды. Жизнь».

Причина увольнения — невыполнение контракта, уточнила она. Договор с Амосовой подписан на семь лет, проработала она всего три.

«Технически решение о расторжении контракта может быть оформлено уже сегодня», — уточнил «УП.Життя» заместитель министра Александр Линчевский.

Он пояснил, что расторжение контракта должно быть подписано госсекретарем Минздрава.

В пятницу, 30 марта с.г., на заседании комиссии Минздрава по заслушиванию отчетов ректоров медицинских университетов работу Екатерины Амосовой за 2017 признали неудовлетворительной.

Сама ректор на заседание не явилась, хотя ради нее заседание уже один раз переносили.

Напомним: 20 февраля с.г. министерство отстранило от должности Екатерину Амосову на время служебной проверки.

Официальная причина — срыв лицензированного тестирования «Крок» для студентов-стоматологов.

Амосова назвала решение Минздрава незаконным и заявила, что заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский пытался заставить ее нарушить закон, угрожая увольнением.

В тот же день представители студенческого самоуправления заблокировали вход в ректорат, не допуская к работе назначенного и.о. ректора Михаила Захараша.

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