Сегодня 30 марта 2018 года, 17:57

Эксперты рекомендуют украинским компаниям идти путем предотвращения возможности корпоративного мошенничества

«Одна унция профилактики важнее фунта лечения», — напоминает Сергей Полищук

Состоялась третья сессия «Противодействие корпоративным мошенничествам» III Международного форума по защите бизнеса. Модератором сессии выступил управляющий партнер АФ Juscutum Audit Сергей Полищук.

Внутрикорпоративное мошенничество: упредить или лечить? Таким вопросом задался Сергей Полищук, представив взгляд аудитора на эту проблему. Проблема корпоративного мошенничества, по его словам, перестала быть проблемой конкретного предприятия или государства и вышла на международный уровень.

«Одна унция профилактики важнее фунта лечения», — процитировал слова Бенджамина Франклина г-н Полищук. Этот тезис должен быть основным в работе аудитора. Говоря о типизации корпоративного мошенничества, спикер отметил хищение активов, коррупцию и манипуляции с отчетностью.

Сергей Полищук выделил ряд «тревожных маячков», которые могут свидетельствовать о корпоративном мошенничестве: неоправданный рост дебиторской задолженности, увеличение расходов на фоне падения доходов, участившиеся налоговые проверки, невыполнение планов, бесконтрольные скидки и ценообразование, значительная текучесть кадров, отсутствие должностных инструкций, подписание бухгалтерских документов спустя два-три месяца. Главные способы определения мошенничества: внутренний и внешний аудит, служба безопасности. А основными причинами являются: мотивация, возможность (недостаточность внутреннего контроля, слабые и дублирующиеся бизнес-процессы, недостаток этического тона топ-менеджмента, неорганизованный учет, отсутствие инвентаризации) и рационализация. Спикер акцентировал внимание на важности учета, который позволяет контролировать бизнес-процессы. «Чем качественнее учет в компании, тем меньше рисков корпоративного мошенничества», — резюмировал Сергей Полищук.

Тему мошенничества партнеров по бизнесу осветила партнер АО Arzinger Екатерина Гупало. Она раскрыла схему «надежный партнер» («надежный контрагент»). Компания-трейдер и агрокомпания находились в дружественных отношениях. Компания предложила трейдеру приобрести товар, и они быстро оформили отношения (в процессе изменились банковские реквизиты). Трейдер ждет товара, агрокомпания — денег. Но ни того, ни другого нет. На самом деле есть третье лицо — недобросовестный субъект, который, сначала собрал данные о контактных лицах по взаимодействию между трейдером и агрокомпанией, а потом собирал инсайдерскую информацию о заключенных договорах и др. Затем ведется коммуникация: мошенник общается с трейдером, который думает, что контактирует с поставщиком, и наоборот. До последнего времени трейдер и агрокомпания уверены, что общаются между собой.

Екатерина Гупало отметила, что такая ситуация стала возможной в том числе из-за чрезмерного доверия к контрагенту в связи с существованием длительных партнерских отношений, спешки в принятии решений о перерасчете денежных средств при риске потери выгодных условий, ненадлежащей проверки контрагентов и отсутствия отслеживания информации о них. Другая причина — внутренние положения (подписи и печати сторон на последней странице, отсутствие перечня проверенных прямых контрактов контрагентов, возможность оформления договоров посредством электронной почты).

«Расследование корпоративных мошенничеств топ-менеджмента и роль форензик-аудита в этом вопросе» — тема выступления советника ЮФ Sayenko Kharenko Сергея Смирнова. Такое явление, как форензик, появилось в Украине лет пять назад, и в прошлом году достигло своего апогея. «Форензик — это комплекс мер, направленных на выявление и предотвращение противоправных действий, проведение независимого внутреннего расследования и минимизацию рисков», — определил Сергей Смирнов. При чем здесь юристы? Фактически речь идет о так называемых преступлениях белых воротничков. Г-н Смирнов назвал виды мошенничества, встречаемые наиболее часто: хищение активов, необоснованные или нецелесообразные расходы, саботаж и халатность, коррупция и взяточничество, незаконное использование активов и др.

Понятие форензик, по словам спикера, охватывает не только внутренние проверки компании, но и комплекс других услуг: комлаенс-расследование, расследование фактов отмывания денег, деятельность «уведомителей» (whistle-blowercomplaints), корпоративная разведка и другие (форензик-эксперты дают свои показания в судах, привлекаются к проектам при строительстве, разработке IT-инструментов). Он рекомендовал украинским компаниям идти превентивным путем — путем предотвращения корпоративного мошенничества, поскольку путь борьбы обходится намного дороже.

В завершение сессии основатель, генеральный директор YouControl Сергей Мильман рассказал о предупреждении корпоративных рисков. YouControl не работает («стоп-фактор») с компаниями, если их учредители из РФ, компаниями, находящимися на временно оккупированной территории, а также с компаниями, к которым применены внутренние и внешние санкции. Обращается внимание и на адрес регистрации компании, ограничение полномочий должностных лиц, наличие долгов (по налогам, зарплатам и исполнительным производствам), наличие уголовных судопроизводств, а также на используемые средства связи (почтовые агенты, операторы из РФ). Таким алгоритмом YouControl руководствуется, чтобы избежать «токсичных» контрагентов.