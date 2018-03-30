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Названы наиболее открытые сайты в судебной системе

30 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Впервые в Украине проведен анализ информационной открытости сайтов судов первой инстанции. В мониторинге принимали участие 25 местных хозяйственных судов, 25 окружных административных судов, 40 местных общих судов, а именно районных судов Киева, Харькова, Львова, Днепра и Запорожья. Об этом сообщает портал «Судебная власть Украины».

29 марта в г.Киеве на конференции представили рейтинг информационной открытости сайтов судов.

Так, лидеры в общем рейтинге получили следующие результаты:

Первое место – Херсонский окружной административный суд (84,14%);

Второе место – Хозяйственный суд Львовской области (82,33%);

Третье место – Хозяйственный суд Одесской области (81,10%).

Мониторинг был проведен ОО «Платформа прав человека» при поддержке USAID в рамках программы «Новое правосудие» в рамках проекта «Оценка и повышение уровня информационной открытости официальных сайтов судов Украины», главной целью которого является улучшение информирования общественности о деятельности судов и судебной власти в целом.

Во время мероприятия было отмечено достаточно высокий уровень открытости судов – более 55% (по оценке в соответствии с методологией, разработанной общественными организациями совместно с офисом Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека).

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