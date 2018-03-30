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Юрий Луценко требует уволить Назара Холодницкого с должности руководителя САП

30 марта 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Генеральный прокурор Юрий Луценко попросил Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров рассмотреть вопрос о снятии с должности руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Об этом он написал в Facebook.

«В рамках уголовного производства, которое расследуется общей группой ГПУ и НАБУ по добытым в ходе следствия фактам, которые должным образом рассекречены, в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров за подписями Генерального прокурора и директора Национального антикоррупционного бюро сегодня направлены дисциплинарные жалобы о совершении руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким дисциплинарных проступков», – написал Ю.Луценко.

Пока остается неясным вопрос, как будет функционировать САП и НАБУ при увольнении Назара Холодницкого. Руководитель САП согласовывает подозрения высшим должностным лицам и определяет прокуроров на производства НАБУ. Но процессуально он это делает как заместитель генерального прокурора. Поэтому любой из его заместителей, даже в статусе и.о. руководителя САП, не сможет выполнять функции заместителя генерального прокурора.

Кроме того, руководителя САП не может заменить любой другой заместитель генпрокурора. Фактически, единственной процессуальной фигурой, которая может заменить Назара Холодницкого остается лично глава ГПУ Юрий Луценко. Но ему законом запрещено вмешиваться в работу САП.

При этом директор НАБУ Артем Сытник уверяет, что Луценко не сможет установить контроль над процессами в САП.

«У него нет для этого полномочий. У руководителя САП есть два заместителя. Первый заместитель на период проведения конкурса на должность руководителя выполнять его обязанности. Я не вижу здесь проблемы», – сказал он в интервью изданию Zn.ua.

В то же время сам Холодницкий сказал «УП», что узнал о вызове на допрос со СМИ.

Как сообщалось, в кабинете главы САП была установлена «прослушка». «Жучки» якобы были прикреплены к стенке аквариума. Выяснилось, что дело в отношении Назара Холодницкого ведет ГПУ с применением оборудования НАБУ.

В свою очередь директор НАБУ Артем Сытник назвал искаженной информацию о негласном прослушивании. Вместе с тем позже директор НАБУ признал сотрудничество его ведомства и ГПУ по делу против руководителя САП.

Назар Холодницкий предостерег, что записи, которые скрыто велись в его кабинете, могут быть использованы для спекуляций против него, но подчеркнул, что о его отставке речь не идет.

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