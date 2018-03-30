Сегодня 30 марта 2018 года, 16:25

Команда Натальи Ульяновой покидает ICF Legal Service

Наталья Ульянова

«13 лет, со дня основания, компания ICF Legal Service создает для вас лучший клиентский сервис и оказывает профессиональные юридические услуги. Наша экспертиза в области международного налогового планирования получила широкое признание на украинском и международном рынке. Два года подряд мы входим в топ-50 лучших юридических компаний Украины и в tier2 The Legal 500», — говорится в релизе.

«Пришло время признать, что наработанная нами экспертиза вышла за рамки компании, — отмечает г-жа Ульянова. — Я, главы департаментов и ключевые сотрудники — больше не часть ICF Legal Service. Несомненно, мы позаботимся о комфорте наших клиентов и партнеров. Компания продолжит свою работу и, я уверена, по-прежнему будет надежным юридическим партнером для своих клиентов».

«Я благодарю каждого, с кем мы работали на протяжении этого времени, и верю, что нас ждут новые победы», — резюмируется в сообщении.

При этом уточняется, что компания будет продолжать развивать проект Level Up Ukraine, а также Level Up Talks.