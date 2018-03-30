Сегодня 30 марта 2018 года, 14:56

Как только вы попали в интернет – вашей приватности больше не существует, – Д.Шоломко, гендиректор Google Ukraine

Среди прочего, обсуждалось, чем отличаются обыски в Украине и во Франции

III Международный форум по защите бизнеса продолжает свою работу в формате блиц-интервью. В роли интервьюера – старший партнер АО AVER LEX Виталий Сердюк, в роли интервьюируемого – генеральный директор Google Ukraine Дмитрий Шоломко. Тема блиц-интервью «Опасности, которые угрожают мультинациональному бизнесу в Украине». Дмитрий Шоломко отметил, что облачные сервисы (клауды) это лучшее решение и лучшая защита.

Насколько пользователи ваших продуктов могут быть уверены в защите информации? Такой вопрос г-н Сердюк адресовал своему собеседнику. «Как только вы попали в интернет – вашей приватности больше не существует. Есть иллюзия приватности. Я не знаю 100% способа защиты информации – главный вопрос в цене и желании вас «сломать», – отметил Дмитрий Шоломко. Он добавил, что украинские компании не очень защищены от информационных атак.

«Какие особенности ведения таких следственных действий как обыск в Украине и, скажем, во Франции?» - поинтересовался Виталий Сердюк. Г-н Шоломко ответил, что во Франции, при обыске, всех кладут на пол, забирают технику, а потом извиняются. В Украине общение с правоохранителями происходит в более вежливом ключе. Г-н Сердюк предположил, что наверное они тоже являются клиентами сервисов Google, но Дмитрий Шоломко возразил: до недавнего времени большинство из них пользовались почтовыми агентами mail.ru, yandex.ru и антивирусом «Касперский».

«Какие ошибки в информационной безопасности допускает украинский бизнес?», - спросилинтервьюер. Интервьюируемый отметил следующие: хранение данных инхаус (он еще раз подчеркнул на важности использования облачных сервисов), отсутствие управления репутацией в интернете (против любой компании «зраду» можно разогнать за один день). Он подчеркнул, что на информационную политику нужно уделять много внимания и соблюдать информационную гигиену. Дмитрий Шоломко посоветовал присутствующим вести себя в интернете так, как они бы себя вели оффлайн.

Руководитель Google Ukraine отметил, что самая эффективная система противодействия информационной войне – не реагировать. По крайней мере, они используют такую тактику. «Если вас информационно атакуют, самая плохая тактика – ответить на эту атаку. Лучший способ борьбы тушить «эхо».

Участники форума поинтересовались в г-на Шоломко, обращались ли к Google Ukraine физические или юридические лица с просьбой реализовать их право на забвение? Он отметил, что в Украине этот вопрос не урегулирован, поэтому они оправляют тких заявителей туда же, куда отправляют Генпрокуратуру и правоохранительные органы – в Калифорнию. Г-н Сердюк пошутил, что в таком случае проще, наверное, поменять паспорт.