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Председатель Николаевской ОГА попросил сам себя отстранить на время следствия

30 марта 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Председатель Николаевской областной госадминистрации Алексей Савченко решил самоустраниться на время расследования по смерти и.о. руководителя Николаевского аэропорта Владислава Волошина.

Об этом он заявил на брифинге в Киеве, который транслировал телеканал «112 Украина», передает «УП».

«18 марта произошло трагическое событие: погиб временно исполняющий обязанности руководителя международного аэропорта Владислав Волошин. По этому поводу достаточно раздается разного рода лозунгов. Чтобы избежать каких-либо спекуляции, я принял такое сознательное решение», – сказал А.Савченко.

Он уточнил, что попросил отстранить его на все время следствия.

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