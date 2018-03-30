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Сегодня 30 марта 2018 года, 16:25

Председатель Николаевской ОГА попросил сам себя отстранить на время следствия

Председатель Николаевской областной госадминистрации Алексей Савченко решил самоустраниться на время расследования по смерти и.о. руководителя Николаевского аэропорта Владислава Волошина.

Об этом он заявил на брифинге в Киеве, который транслировал телеканал «112 Украина», передает «УП».

«18 марта произошло трагическое событие: погиб временно исполняющий обязанности руководителя международного аэропорта Владислав Волошин. По этому поводу достаточно раздается разного рода лозунгов. Чтобы избежать каких-либо спекуляции, я принял такое сознательное решение», – сказал А.Савченко.

Он уточнил, что попросил отстранить его на все время следствия.