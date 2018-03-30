Сегодня 30 марта 2018 года, 14:56

Елена Перепелинская рассказала слушателям LHS о государственной поддержке арбитража в Украине

С лекцией о государственной поддержке арбитража в Украине в рамках Legal High School выступила партнер, глава практики международного арбитража в странах СНГ МЮФ Integrites Елена Перепелинская.

«В сфере государственной поддержки арбитража очень многое изменилось с принятием новых процессуальных кодексов, — сообщила г-жа Перепелинская. — В настоящее время судебная поддержка арбитража включает в себя следующие функции: исполнение арбитражных оговорок, содействие в получении доказательств, обеспечение доказательств, меры обеспечения иска».

Также определена компетенция судов для таких действий:

— обеспечительные меры в поддержку арбитража — апелляционный общий суд по месту арбитража либо по месту нахождения ответчика или его имущества (по выбору истца);

— меры обеспечения доказательств для арбитражного разбирательства — апелляционный общий суд по местонахождению должника или доказательств, в отношении которых испрашиваются меры обеспечения, или имущества должника, или по месту арбитража;

— содействие в получении доказательств для арбитража — апелляционный общий суд по местонахождению доказательств, месту жительства свидетеля.

Вопросы исполнения арбитражных оговорок содержатся в статьях 4, 20, 22, 226, 231 ХПК Украины, статьях 1, 8 Закона Украины «О Международном коммерческом арбитраже».

Речь идет о праве обращения в хозяйственный суд, о праве сторон на передачу спора на рассмотрение третейского суда, международного коммерческого арбитража, арбитрабельности, исполнении арбитражных соглашений.

В частности, согласно статье 226 ХПК Украины, суд оставляет иск без рассмотрения, если стороны заключили соглашение о передаче данного спора на разрешение третейского суда или международного коммерческого арбитража, и от ответчика не позднее начала рассмотрения дела по сути, но до подачи им первого заявления по сути спора поступили возражения против разрешения спора в суде, если только суд не признает, что такое соглашение недействительно, утратило силу или не может быть выполнено.

Для содействия в получении доказательств были изменены и дополнены новыми нормами Закон Украины «О Международном коммерческом арбитраже» и Гражданский процессуальный кодекс Украины, касающимися истребования доказательств (часть 11 статьи 84 ГПК Украины), осмотра доказательств (часть 9 статьи 85 ГПК Украины), допроса свидетеля (статья 94 ГПК Украины).

Вопросы обеспечения доказательств и обеспечения иска для арбитражного процесса регулируются частями 7, 8 статьи 116, частью 5 статьи 117, частью 10 статьи 118, частью 3 статьи 149, частью 6 статьи 151, частью 3 статьи 152, частью 1 статьи 153, частями 2, 3 статьи 154, частью 14 статьи 158, статьей 159 ГПК Украины.

По заявлению стороны по делу, которое передано на рассмотрение в международный коммерческий арбитраж, третейский суд, суд может принять меры обеспечения иска в порядке и на основаниях, установленных Гражданским процессуальным кодексом Украины (часть 3 статьи 149 ГПК).

«Встречное обеспечение применяется только в случае обеспечения иска. Суд обязан применять встречное обеспечение, если истец не имеет зарегистрированного в установленном порядке места жительства или находящегося на территории Украины имущества в размере, достаточном для возмещения возможных убытков ответчика, которые могут быть вызваны обеспечением иска, в случае отказа в иске; если суду предоставлены доказательства, что имущественное положение истца или его действия по отчуждению имущества или другие действия могут осложнить или сделать невозможным исполнение решения суда о возмещении убытков ответчика, которые могут быть вызваны обеспечением иска, в случае отказа в иске», — пояснила Елена Перепелинская.