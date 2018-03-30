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«Уголовным преследованием угрозы бизнесу не ограничиваются», — Ирина Никитина озвучила вопросы, которые должен задать себе топ-менеджер

30 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

III Международный форум по защите бизнеса продолжает работу. Ирина Никитина, консультант по вопросам стратегии и развития провела мастер-класс, в ходе которого озвучила вопросы, которые должен задать себе топ-менеджер, чтобы бизнес чувствовал себя в безопасности. «Уголовным преследованием угрозы бизнесу не ограничиваются», — подчеркнула спикер. Аудитории она предложила подумать о следующих аспектах: секретном пакете, личной зоне, информационном фронте и личной психологической готовности. Говоря о секретном пакете как о плане первоочередных действий, она посоветовала обратить внимание на то, разработаны ли сценарии развития событий: «Если вы внимательно посмотрите на свой бизнес, вы сможете четко идентифицировать основные угрозы». Также нужно подумать над распределением ролей между ключевыми сотрудниками в час «Ч», определить алгоритмы взаимодействия с ключевыми стейкхолдерами.

В рамках блока «Личная зона» г-жа Никитина сосредоточилась на вопросах организации юридической поддержки в турбулентной ситуации, финансового обеспечения и физической защиты топ-менеджмента и семьи.

Эксперт также дала советы по организации информационной поддержки бизнеса, начиная от формирования позиции относительно ситуации до определения спикеров и поддержания пула лояльных СМИ. А говоря о психологической стороне, рекомендовала определить степень психологической готовности коллектива и поднимать уровень личной резильентности.

Соблюдение этих несложных правил позволит бизнесменам получить как минимум иллюзию безопасности, поскольку 100-процентная безопасность, по мнению г-жи Никитиной, практически недостижима.

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