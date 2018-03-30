Сегодня 30 марта 2018 года, 14:56

Швейцария, Россия, Польша, Беларусь — такой «вояж» совершили участники Форума по защите бизнеса в поисках универсальных инструментов защиты

После встречи в импровизированном аэропорту докладчики презентовали «истории успеха»

III Международный форум по защите бизнеса продолжает свою работу. Со специальным докладом перед участниками мероприятия выступила Наталья Богацкая, председатель Одесского апелляционного хозяйственного суда Украины, председатель Ассоциации судей хозяйственных судов Украины. Она рассказала о проблеме защиты бизнеса с точки зрения судебной системы, констатировав: инвестиционная привлекательность Украины во многом зависит от эффективной работы судебной системы, в первую очередь хозяйственных судов, в которые зачастую и обращаются представители бизнеса за защитой своих прав.

Наталья Богацкая акцентировала внимание на том, как изменилась судебная система в свете проведенных реформ — конституционной и процессуальной. «Вы — основная действующая сила в процессе», — обращаясь к адвокатскому сообществу, отметила судья. По словам докладчицы, сегодня функции судьи при рассмотрении дела сводятся исключительно к роли арбитра, а основное бремя доказывания ложится на адвокатов.

В рамках второй, международной, сессии участники форума узнали о нюансах защиты бизнеса за рубежом. Обсуждение проходило в необычном, оригинальном формате: иностранных гостей за кадром (в импровизированном аэропорту) встречала Ольга Просянюк, управляющий партнер АО AVER LEX. После краткой презентации экспертов и общения с ними ведущая приглашала спикеров на сцену, где они по очереди представляли свою «историю успеха» в решении конкретного кейса.

О борьбе за освобождение активов, замороженных в Женеве, рассказал Бенджамин Борсоди, управляющий партнер Schellenberg Wittmer (Швейцария). Отдельные ситуации из личной практики докладчик проиллюстрировал видеослайдами (нарезками из кинофильмов).

Изначально заявленную тему доклада управляющего партнера АБ «ЗКС» (Россия) Дениса Саушкина — «Современные технологии в доказывании невиновности по уголовному делу» — изменил сам спикер, сведя ее к следующему тезису «Гаджеты — это зло». На конкретных примерах иностранный гость рассказал о гаджетах как об основном доказательстве в цифровую эпоху, акцентировав внимание на том, что хранят метаданные файла. «Хочешь спрятаться? Удали Facebook», — говорит Денис Саушкин, обращая внимание на информацию, которую можно узнать о человеке, активном пользователе социальных сетей.

Корпоративное структурирование бизнеса через Польшу как способ защиты активов в Украине — такой была тема выступления Ярослава Романчука, управляющего партнера EUCON Международный правовой центр. Почему украинский бизнес «уходит» в Польшу? Отвечая на этот вопрос, докладчик сосредоточился на трех преимуществах юрисдикции соседнего государства: благоприятные условия для инвестирования, развитая деловая среда, стратегическое размещение государства. Также г-н Романчук назвал ключевые ментальные различия между иностранным инвестором в Украине и украинским инвестором в Польше и основные ошибки, которые приводят к потере бизнеса за рубежом.

Как один кейс о захвате корпоративного управления выявил острые проблемы в защите бизнеса в Беларуси, рассказала Анастасия Павлюченко, руководитель субпрактики административно-правовой защиты бизнеса АБ REVERA, адвокат (Беларусь). «Парадокс ситуации в Беларуси в том, что за неуплату налогов в размере 10 тыс. долларов можно получить реальный срок, а за хищение/попытку хищения доли бизнеса стоимостью в несколько десятков миллионов долларов уголовной ответственности нет, доказать в этом случае что-либо невозможно. Такова наша реальность сегодня!» — резюмировала иностранная гостья.