Совет адвокатов Украины утвердил Концепцию реформирования процедуры сдачи квалификационного экзамена

Рассмотрев предложение заместителя председателя Совета адвокатов Украины Валентина Гвоздия об утверждении Концепции реформирования процедуры сдачи квалификационного экзамена для получения права на занятие адвокатской деятельностью, Совет принял решение утвердить документ и создать рабочую группу для имплементации предложенной Концепции.
«Мы должны продемонстрировать, что готовы к изменениям и, более того, готовы сами их предлагать», — отметил Валентин Гвоздий, презентуя документ. К слову, Концепция разработана уже для новой редакции профильного закона.
Кроме того, по мнению г-на Гвоздия, предложенные механизмы позволят полностью нивелировать очереди для кандидатов и полностью исключить «любые коррупционные окна».
В частности, предлагается создать «единое окно», посредством которого на сайте НААУ будет заполняться аппликационная форма. После присвоения заявителю уникального номера и проверки правильности заполнения документов ему предоставляется возможность выбрать время и место сдачи квалификационного экзамена. Валентин Гвоздий пояснил, что для реализации этого положения необходимо в региональных КДКА создать специальные классы и утвердить график их работы.
Устный экзамен будет заменен тестами. А письменное практическое задание предлагается условно разделить на три блока: уголовное право и процесс, другие отрасли права и работа с клиентом.
Все этапы выполняются на компьютерах КДКА, задания для кандидата генерируются автоматически в случайном порядке. Важной деталью, на которую обратил внимание зампредседателя САУ, является отчет о сдаче экзамена (на первом этапе моментально, на втором — в течение месяца), который будет направляться заявителю на почту. Это также сделает невозможным подделку работ кандидатов.
«Самое тяжелое для реализации Концепции — программное обеспечение», — сообщил Валентин Гвоздий и добавил, что предварительно будет проведен тендер для выбора надежной компании, которая бы смогла создать и обеспечить эффективное функционирование этого продукта.
Кроме того, он высказал надежду, что уже к 1 сентября 2018 года эту Концепцию можно будет реализовать.
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