Сегодня 30 марта 2018 года, 17:57

Продолжаются задержания по делу о нарушении требований пожарной безопасности в кемеровском ТРЦ

Следственный комитет в своем Telegram-канале сообщил о задержании Юлии Богдановой – гендиректора «Кемеровского кондитерского комбината», владеющего зданием торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», передает Pravo.ru.

Следователи установили, что г-жа Богданова, будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, неоднократно получала от своих подчиненных уведомления о недостатках системы противопожарной безопасности здания. «Богданова при этом, всецело занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей, не предпринимала никаких мер к устранению недостатков противопожарной безопасности», – говорится в сообщении СКР.

В рамках уголовного дела у Богдановой провели обыск. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение по части 3 статьи 219 Уголовного кодекса («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц»).

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта, его удалось потушить только к понедельнику. Сегодня в городе нашли трех человек из списка пропавших без вести. Таким образом, число заявлений о пропавших без вести пришло в соответствие с ранее объявленным числом жертв пожара – 64.

Накануне Заводский районный суд города Кемерова арестовал пятерых фигурантов уголовного дела о пожаре: управляющую ТРЦ Надежду Судденок, охранника Сергея Антюшкина, технического директор «Зимней вишни» Георгия Соболева, а также Александра Никитина и Игоря Полозиненко из фирмы, которая обслуживала пожарную сигнализацию. Также Басманный районный суд Москвы объявил в международный розыск пранкера с Украины, который распространял информацию о «сотнях жертв» пожара.