Сегодня 30 марта 2018 года, 13:26

Утверждение расценок на адвокатские услуги несет большие риски, – заседание САУ

Началось заседание Совета адвокатов Украины

Сегодня в Киеве проходит заседание Совета адвокатов Украины. Среди вопросов повестки дня – функционирование ЕРАУ, ряд обращений руководителей органов адвокатского самоуправления регионов по организационным вопросам, рассмотрение обращений отдельных адвокатов и государственных институтов относительно применения Правил адвокатской этики и др.

Также САУ рассмотрит результаты работы специальной временной комиссии по проверке деятельности органов адвокатского самоуправления города Киева, рабочей группы по обновлению Программы сдачи квалификационного экзамена.

Открывая мероприятие, Лидия Изовитова, председатель Совета адвокатов Украины, рассказала о деятельности НААУ. В частности, она сообщила, что модель системы адвокатского самоуправления взяли за основу частные исполнители. Кроме того, сегодня предлагается взять за основу такую модель самоуправления и экспертам. В частности речь идет о законопроекте, направленном на реформирование экспертной деятельности. «Не понятно почему, когда нашу модель берут за основу специалисты в разных сферах, систему адвокатского самоуправления хотят уничтожить», – отметила г-жа Изовитова.

Также она сообщила членам САУ, что региональными советами адвокатов Черниговской и Харьковской областей было принято решение об утверждении расценок на адвокатские услуги. «Это несет большие риски и установление фиксированных цен может иметь негативные последствия», – высказала позицию председатель САУ. В результате обсуждения этого вопроса было принято решение создать рабочую группу с привлечением экспертов по ценообразованию для разработки определенных критериев по формированию ценовой политике в этой сфере.